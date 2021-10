“A veces, si solo somos adultos mayores en la parada, el bus pasa y no nos recoge”

En Costa Rica hay 476.756 personas adultas mayores y, durante este mes, Teletica.com se ha dado la tarea de celebrarlo, recordando y compartiendo la realidad de esta población, que para el 2050 representará a un 25% de la demográfica nacional.



Los problemas a los que se enfrentan estas personas varían dependiendo de la zona donde vivan. Mientras que los adultos mayores en Heredia reclaman deficiencias en el transporte público, en San José recalcan el hecho de que muchos de ellos están en condición de calle. Si en Guanacaste los entrevistados destacan el gusto por vivir en una región rural y con acceso a centros diurnos, los de Limón señalan que sufren la indiferencia de una cultura que no valora a esta población.

A continuación repasamos, de la boca de los adultos mayores que hablaron con esta redacción, cuál es la condición de esta población en cada una de las siete provincias.

Cartago: eterna espera por citas médicas

Don Orlando Maroto Aymerich, de 81 años, va al centro diurno Asociación El Tejar de El Guarco y dice sentirse seguro y feliz de ser adulto mayor.

Sin embargo, hay una situación que incluso por poco le cobra la vida: la eterna espera para recibir una cita médica del Seguro Social.

"Las citas las dan para mucho tiempo. Yo tuve un problema con el corazón que provocó que me pusieran un marcapasos (...) Me hicieron un electro en el EBAIS y nos dimos cuenta por eso. Pero ya la otra cita era para año y resto", comentó.

Ante esta situación, su familia tuvo que llevarlo a un médico privado, para que este le hiciera las referencias necesarias y pudieran operarlo en el Hospital Calderón Guardia. Asegura que, si se hubiera quedado con la cita que le dieron, todavía estaría esperando.

Asociación Centro Diurno El Tejar de El Guarco



San José: adultos mayores en condición de calle

La capital se enfrenta a una doble realidad con esta población: muchos de los adultos mayores son habitantes de calle.

Según los últimos datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Municipalidad de San José, en esta provincia hay 2.566 indigentes.



Además, Mauricio Villalobos, director de Chepe se Baña, indicó que de ese número, un 12% serían ciudadanos de oro.

Don Raúl Castellanos Moreno, de 68 años, llegó hace cinco meses al Albergue de Tirrases en San José, dedicado específicamente a esta población. Ser habitante de calle no fue su realidad, pero sí la de muchos compañeros suyos.

Este hogar es uno de los pocos que atienden a estas personas, por lo que asegura que, "en tanto se pueda hacer albergues de este tipo o de otro tipo, y que tengan los insumos económicos necesarios y el apoyo gubernamental, sería maravilloso para nosotros".

Personal de Chepe se Baña asistiendo ancianos

De hecho, según el Consejo Nacional de la persona adulta mayor (CONAPAM), la situación de los hogares de ancianos en Costa Rica preocupa cada día más: están saturados y sin suficiente presupuesto para garantizar todos los derechos de calidad de vida de esta población.

Puntarenas: el machismo



Doña Yolanda Segura González, de 76 años, visita el centro diurno de la Asociación Josefina Ugalde Céspedes. Ha vivido toda su vida en Puntarenas y asegura que todas las mujeres, incluso las que son adultas mayores, se enfrentan al problema del machismo. Sin embargo, se siente satisfecha de ser parte de un centro donde se impulsa otra visión de las mujeres.

"Nos habían acostumbrado a que las mujeres éramos para cocinar, lavar, criar los hijos y eso era todo. Ahora no. Aquí aprendemos de derechos, le dan a uno un librito y tenemos personal capacitado para orientarlo a uno. Tenemos una abogada que de vez en cuando viene y lo asesora a uno entonces ahora eso no pasa. Tenemos apoyo psicológico", aseguró.

En el centro diurno dice tener las armas para defenderse. Ahora, vive en paz, bailando y jugando con sus compañeros. Aprendiendo cosas que, cuando era más joven, la cultura machista de su provincia no le permitió conocer.

Guanacaste: los ancianos y su gusto por la vida



La provincia de Guanacaste es reconocida por la gran cantidad de adultos mayores, centenarios y supercentenarios. Don Bruno Latino Ruiz, de 85 años, vive en el Hogar de Ancianos de Liberia y pese a las complicaciones, dice que le encanta ser adulto mayor en ese lugar.

Asegura que entre la población, todos se respetan por igual, independientemente de la edad.

"Para mí ser adulto mayor no me estorba, no me molesta, no pierdo el gusto por la vida y disfruto los años que me quedan (...) Nunca noté nada especial entre los adultos mayores en el tratamiento con las demás personas. Toda la gente se siente bien", dijo.