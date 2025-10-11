A mediados de noviembre entrarán en operación nuevos parquímetros en San José
Actualmente, San José cuenta con 2.640 espacios de estacionamiento regulado. Con esta nueva expansión, la cifra aumentará significativamente.
A partir de mediados de noviembre, la capital costarricense contará con 629 nuevos espacios de parquímetros, según lo aprobado por la Municipalidad de San José y publicado oficialmente en el Diario La Gaceta.
La medida quedó establecida en la resolución ALCALDÍA-56-2025, y responde a las nuevas dinámicas sociales y comerciales que demandan mayor ordenamiento vial y disponibilidad de estacionamiento regulado.
De los 629 espacios autorizados, 57 serán exclusivos para motocicletas. La distribución se realizará en distintos puntos de la ciudad:
- Distrito El Carmen: 239 espacios
- Pavas: 74 espacios
- Mata Redonda: 50 espacios
- Sector UCIMED: 104 espacios
- Sector Sabana/ICE: 162 espacios
La Sección de Parquímetros será la encargada de coordinar la instalación de la señalización vertical y horizontal, así como de la operación y fiscalización de los nuevos espacios.
Actualmente, San José cuenta con 2.640 espacios de estacionamiento regulado. Con esta nueva expansión, la cifra aumentará significativamente, lo que permitirá mejorar la movilidad urbana y facilitar el acceso a zonas de alta actividad comercial y educativa.
El proceso de demarcación iniciará de inmediato, con el objetivo de que los nuevos espacios estén operativos a mediados de noviembre.