A mediados de noviembre entrarán en operación nuevos parquímetros en San José

Actualmente, San José cuenta con 2.640 espacios de estacionamiento regulado. Con esta nueva expansión, la cifra aumentará significativamente.

Por Valeria Martínez 10 de octubre de 2025, 21:30 PM

A partir de mediados de noviembre, la capital costarricense contará con 629 nuevos espacios de parquímetros, según lo aprobado por la Municipalidad de San José y publicado oficialmente en el Diario La Gaceta.

La medida quedó establecida en la resolución ALCALDÍA-56-2025, y responde a las nuevas dinámicas sociales y comerciales que demandan mayor ordenamiento vial y disponibilidad de estacionamiento regulado.

De los 629 espacios autorizados, 57 serán exclusivos para motocicletas. La distribución se realizará en distintos puntos de la ciudad:

  • Distrito El Carmen: 239 espacios
  • Pavas: 74 espacios
  • Mata Redonda: 50 espacios
  • Sector UCIMED: 104 espacios
  • Sector Sabana/ICE: 162 espacios

La Sección de Parquímetros será la encargada de coordinar la instalación de la señalización vertical y horizontal, así como de la operación y fiscalización de los nuevos espacios.

Actualmente, San José cuenta con 2.640 espacios de estacionamiento regulado. Con esta nueva expansión, la cifra aumentará significativamente, lo que permitirá mejorar la movilidad urbana y facilitar el acceso a zonas de alta actividad comercial y educativa.

El proceso de demarcación iniciará de inmediato, con el objetivo de que los nuevos espacios estén operativos a mediados de noviembre.

