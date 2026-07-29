A 58 años de potente y mortal erupción, ¿sigue dormido el Arenal?

A 58 años de la erupción del volcán Arenal, ocurrida el 29 de julio de 1968, especialistas señalan que el coloso atraviesa un periodo de tranquilidad, luego de décadas de intensa actividad volcánica.



El vulcanólogo Gino González explicó que la erupción de 1968 marcó un antes y un después en la historia del macizo, que hasta ese momento era conocido como el Cerro Arenal.

"El 29 de julio de 1968 se da un cambio prácticamente en lo que pensábamos del volcán Arenal, porque antes era conocido como el Cerro Arenal. A eso de las 7:30 a.m., en el interior del volcán estaba creciendo una estructura que llamamos un tipo domo y el volcán cede, generando una explosión lateral dirigida hacia Pueblo Nuevo, que quedó totalmente destruido por la erupción", indicó González.

Erupción del Arenal, hace 58 años. (Foto: Nación)

El especialista agregó que la actividad volcánica provocó una importante caída de ceniza que se extendió hasta Liberia e incluso alcanzó territorio nicaragüense. Además, relató que varios vecinos que se dirigían desde Ciudad Quesada para auxiliar a los sobrevivientes fallecieron tres días después al ser alcanzados por flujos piroclásticos.

"Posteriormente, el volcán generó una colada de lava que es donde actualmente están los miradores. El volcán se mantuvo así prácticamente hasta octubre del 2010, cuando poco a poco observábamos que la alimentación del volcán iba disminuyendo, las explosiones eran menos constantes, el volumen de material expulsado era cada vez menor y las señales sísmicas también disminuían", afirmó González.

Según González, esas condiciones marcaron el inicio de una etapa de equilibrio que se mantiene hasta la actualidad.

"Actualmente, el volcán se encuentra muy tranquilo. Incluso se ha medido subsidencia, es decir, un relativo enfriamiento del interior del cono y de los conductos. No tenemos sismicidad y la desgasificación que se observa se debe principalmente a la interacción de las lluvias con acuíferos superficiales, lo que genera fumarolas ricas en vapor de agua", señaló el experto.

La erupción del 29 de julio de 1968 puso fin a más de cinco siglos de inactividad del volcán. Aquella mañana, habitantes de Tilarán observaron cómo el cielo se oscurecía progresivamente mientras la ceniza comenzaba a caer sobre viviendas y caminos.

Destrucción del Arenal tras la erupción de 1968. (Foto Nación)

La violenta actividad expulsó grandes cantidades de ceniza, lava y rocas incandescentes, causando la destrucción de comunidades enteras. Pueblo Nuevo y Tabacón desaparecieron por completo, mientras que Viejo Arenal y Viejo Tronadora sufrieron severos daños.

El fenómeno dejó cerca de un centenar de personas fallecidas, además de la pérdida de ganado, fincas y extensas áreas naturales, convirtiéndose en uno de los desastres volcánicos más recordados en la historia de Costa Rica.

