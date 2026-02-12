86 personas permanecen en albergue tras desbordamiento del río Sixaola

86 personas permanecen en un albergue tras el desbordamiento del río Sixaola, este miércoles en horas de la noche.

El reporte oficial de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indica que el aumento de caudal afectó directamente a los vecinos de La Celia, quienes fueron auxiliados de inmediato.

“De manera preventiva, el Comité Municipal de Emergencias realizó la evacuación de personas hacia el salón multiusos de Bribri, donde se les está brindando una atención integral desde ayer con espumas, cobijas y alimentación. A esta hora, se mantienen 86 personas en este albergue”, dijo la institución en un comunicado.

La CNE prevé que el número de albergados se reduzca a lo largo del día, debido a un cambio en las condiciones.

“Esta mañana, las condiciones del tiempo mejoraron, el caudal del río está bajando y no se presentan lluvias a esta hora, por lo que el número de personas albergadas puede disminuir a lo largo del día”, señaló.





El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció la llegada del empuje frío #15 a territorio nacional, fenómeno que tendrá menos efectos, según el pronóstico.

Paulo Solano, meteorólogo, explicó que el empuje frío se localiza más al norte de lo habitual, por lo que no generará cambios significativos en las condiciones del tiempo. No obstante, durante este día se mantendrán los vientos alisios entre moderados y fuertes, especialmente en sectores montañosos