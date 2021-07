500 centros educativos no tienen Internet por falta de infraestructura

500 centros educativos de los 4.500 que hay en el país no tienen Internet, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Además, en unas 26 escuelas y colegios la situación se agrava, ya que tienen problemas de robo de cable, es decir, que no cuentan ni siquiera con infraestructura para recibir el servicio por medio del ICE u otro proveedor.

“Para el MEP, el servicio de Internet no es un lujo, es un servicio esencial en todo el sistema educativo, no solo en la parte administrativa, sino en la parte pedagógica.

“Nosotros estamos abocados a la digitalización del MEP para tener información en tiempo real, para poder tener datos, ver estadísticas y diseñar estrategias de acuerdo con estos datos.

“En lo pedagógico hay una gran cantidad de ventajas que tiene utilizar una computadora y el servicio de Internet en el aula, para que los docentes puedan mediar con diferentes dispositivos tecnológicos y esto aumenta el desarrollo de las capacidad digitales de los docentes y los estudiantes, dándoles más y mejores oportunidades para aprender”, explicó Paula Villalta, viceministra de Planificación del MEP.

Zonas fronterizas y costeras, las más afectadas

La institución asegura que las zonas fronterizas y costeras son las más impactadas por la falta de estructura en telecomunicaciones.

En áreas donde hay varios proveedores, podrían buscar otras opciones, pero en zonas carentes de infraestructura la situación se complica aún más.

“Desafortunadamente nosotros no podemos poner infraestructura en telecomunicaciones, el ministerio solo puede hacer uso de los recursos con los que cuenta la comunidad", dijo Villalta.

En el tema de infraestructura, el MEP ha reiterado que está “atado de manos”, ya que no depende de la institución, por lo que trabajan con empresas de telecomunicaciones como el ICE para tratar de llevar la tecnología a todas las escuelas y poblados.



“En una zona donde no existe esa infraestructura hay que extender la fibra óptica, esta es muy cara, en eso el ministerio no podría asumir un costo, que ya en muchos casos lo ha asumido, pero no necesariamente en este podemos hacerlo debido a razones presupuestarias y por competencia.



“Pero sí lo tenemos como prioridad buscando la forma, junto con el ICE y demás instituciones, para tratar de llevar la conexión a Internet a los centros educativos que están carentes, concluyó la jerarca.



El MEP también impulsa el proyecto Red Educativa Bicentenario, que tiene como meta llevar conexión a las zonas que aún no la tienen.