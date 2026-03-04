4 de cada 10 mujeres reducen jornada laboral para atender tareas en el hogar

El trabajo doméstico y de cuidados sigue teniendo un fuerte impacto en la vida laboral de las mujeres en Costa Rica.

Una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), en conjunto con la Universidad Nacional (UNA), revela que 4 de cada 10 mujeres han tenido que reducir su jornada laboral o dejar su empleo para atender tareas de cuido en el hogar.

El estudio, realizado a 761 mujeres mediante entrevistas telefónicas, se presentó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (vea video adjunto).

Los resultados muestran que un 25% de las mujeres redujo su jornada laboral y un 17% abandonó completamente su trabajo para dedicarse al cuidado del hogar.

La situación se vuelve más frecuente conforme aumenta la edad. Entre las mujeres de 35 años o más, el 42% ha tomado esta decisión, mientras que entre las mayores de 60 años la cifra alcanza el 60%.

El estudio también evidencia que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidado: un 73% indicó que ellas mismas realizan estas tareas, mientras que solo un 3% señaló que las hace un hombre del hogar.

En promedio, las mujeres dedican 44 horas semanales al cuidado directo de otras personas. Cuando hay niños pequeños o personas dependientes en el hogar, la carga puede subir hasta 53 horas por semana. A esto se suman otras labores domésticas, como limpieza o compras, que representan 22 horas adicionales de trabajo no remunerado.

Las investigadoras concluyen que, pese a la participación de las mujeres en el empleo remunerado, la organización del cuidado dentro de los hogares sigue recayendo principalmente sobre ellas, lo que limita sus oportunidades laborales y su autonomía económica.