27 funcionarios investigados por presunto cobro irregular de horas extra en Calderón Guardia

Un total de 27 funcionarios del Hospital Rafael Ángel Calderón son investigados por un cobro presuntamente irregular de horas extra en ese centro médico.

Todos ellos figuran como sospechosos de enriquecimiento ilícito en el expediente 25-002818-042-PE, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de Teletica.com.

La causa está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que la mañana de este miércoles dirigió cinco allanamientos en ese centro médico y en oficinas del Componente de Innovación y Salud Digital de la Caja Costarricense de Seguro Social (Cisadi-CCSS).

El objetivo de las diligencias era la recolección de pruebas relevantes para la pesquisa, mas no realizar detención alguna.

La institución administradora de los establecimientos públicos de salud indicó en un pronunciamiento que mantiene plena disposición de colaborar con las autoridades judiciales y garantizó que entregará la información que le sea requerida.

A pesar del operativo, los servicios se desarrollaron con normalidad y sin afectación a los usuarios.

La entidad que vela por la seguridad social subrayó que será respetuosa del debido proceso y de las diligencias que se tengan que desarrollar en adelante.