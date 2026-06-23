22 miembros de banda narco "Los Gery" condenados a 280 años de cárcel en total

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada impuso un total de 280 años de cárcel a 22 miembros de la banda narco conocida como "Los Gery".

Las penas van desde los 10 hasta los 26 años de prisión, por cargos que incluyen desde tráfico de drogas agravado hasta tentativas de homicidio, según se desprende de la sentencia leída la tarde de este martes por la jueza Mariela Villalobos, que fue unánime, suscrita junto a los decisores Henry Segura y Derick Vargas.





Quienes recibieron las penas más altas fueron Daniel Córdoba (22 años), Ariel Loría (24) y Michael Mora (22). Estos son los únicos imputados que, además de ser encontrados responsables de narcotráfico, fueron condenados por intentos de asesinato en perjuicio de Andrew Brenes y Fernando Calderán.

Andrey Alvarado fue absuelto de un cargo de aparente legitimación de capitales que se le atribuía junto a uno de tráfico de drogas, mientras que en favor de los endilgados Luis Valle y Jefferson Morales se declaró con lugar una excepción de cosa juzgada (non bis in idem, garantía de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma cosa).





El órgano jurisdiccional además dictó prisión preventiva en contra de 19 de los imputados por un año, mientras queda en firme lo resuelto.

Asimismo, el Tribunal de Delincuencia Organizada ordenó un testimonio de piezas (investigación originada de hallazgos en un expediente) contra tres hombres de apellidos Loría, Calderón y Vargas, por presunto falso testimonio.