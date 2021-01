2.100 peces murieron tras cinco días retenidos en aduana del Juan Santamaría

La empresa 'Acuario Corales & Peces y más' importó el 21 de enero unos peces de agua dulce y salada; sin embargo, estos estuvieron hasta el 25 de enero en la aduana del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Los 2.100 peces tuvieron un costo de $12.000 y todos fallecieron en el aeropuerto.

¿Por qué ocurrió esta situación?, ¿quién tuvo la culpa? Teletica.com consultó la versión del acuario, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Dirección General de Aduanas.

Acuario

Karen Robleto y David Sandí, dueños del negocio, le explicaron a este medio que SINAC les negó el permiso para ingresar los peces a territorio nacional.

“Nosotros solicitamos los permisos como de costumbre, como se ha hecho hace cinco años, es una lucha que tiene SINAC con Incopesca y Senasa, unos dan los permisos y otros no los dan. El tema es que los permisos los aprobó Senasa con la lista de peces y sus razas, marinos y de agua dulce, y de ahí pasa a Incopesca y a SINAC, en SINAC negaron el permiso, en teoría porque dicen que Marviva ganó un recurso de amparo en Sala Primera, eso nos dijo Henry Ramírez, con quien hablamos en el SINAC", explicaron.

El funcionario dijo 'no le voy a dar el permiso' y nosotros le dijimos que cómo se les ocurre, si los peces ya estaban en el Aeropuerto Juan Santamaría. Nos salió con el tema de que el 28 de diciembre del 2020 había llegado un decreto de que no podían dar permisos por lo de Marviva, pero esto no tiene nada que ver con los peces ornamentales, entonces negaron el permiso y vea lo que pasa con esa importación, son casi $12.000 invertidos y literal a la basura”, agregaron los dueños del acuario.

SINAC

Este medio le consultó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sobre los permisos y ellos indicaron lo siguiente:

“En el proceso de las importaciones de peces ornamentales al país, el SINAC participa en la aprobación electrónica de las notas técnicas 36 mediante el Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD), esto cuando son especies NO CITES, tal como es el caso del Acuario Peces y Corales Eco Reef. Siendo que el pasado viernes 22 de enero se aprobaron por parte del señor Henry Ramírez, Jefe del Depto. CUSBSE los FAD No. 3708557 y 3708560. (observar en la foto adjunta)”.

“El trámite anterior se generó en la Plataforma SIVUCE de PROCOMER, según el detalle de la foto. Es importante hacer notar que existen malas prácticas por parte de algunos importadores, ya que generan el trámite a veces el mismo día en que los especímenes arriban al punto de desalmacenaje (en este caso el aeropuerto), lo cual nos deja Institucionalmente con un margen totalmente desproporcionado para realizar el trámite. En todo caso, este proceso lo estaremos revisando dentro del marco de la automatización de los trámites de exportaciones e importaciones que actualmente estamos desarrollando con los recursos del Programa de Integración Fronteriza del COMEX y con apoyo del mismo PROCOMER”, agregó SINAC.

Aduanas

Ante la contradicción de versiones, se le consultó también a Gerardo Bolaños, director general de Aduanas.

“En relación con la importación de peces, se debe manifestar que, en casos como este y otros relacionados con animales vivos, previo a la importación, es decir, al trámite puramente aduanero, se deben cumplir con requerimientos, permisos y autorizaciones que dependen de otros órganos del Estado. Si estos permisos o autorizaciones que se tramitan en su mayoría en forma digital, no acompañan a la declaración de importación, esta no será procesada por el Sistema Informático de Aduanas (TICA) y por ende no procede la importación. En este caso concreto, ni siquiera ha llegado a presentarse la declaración, porque el importador no cuenta con los permisos requeridos”.