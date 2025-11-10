2025 cerrará con el dólar por debajo de ₡510, proyectan expertos

El tipo de cambio del dólar cerrará el 2025 entre ₡500 y ₡510, según la proyección ajustada del Grupo Financiero Mercado de Valores.



Esa actualización se respalda en los mayores flujos de divisas y la dinámica de exportaciones actual.



“Proyectamos un tipo de cambio estable con inclinación a la baja, impulsado por un mayor flujo de dólares en la economía. Aunque pueden darse movimientos de corto plazo durante los meses restantes, nuestro escenario central se mantiene dentro del rango de ₡500–₡510 para el cierre del año”, afirmó Mauricio Moya, líder de inversiones de Mercado de Valores.



Históricamente, el tipo de cambio cierra el año a la baja por el ingreso de recursos provenientes de la temporada alta de turismo o el pago de aguinaldos, entre otras.



Esa proyección también se acompaña de una expectativa a la baja en la inflación, que según Mercado de Valores cerraría alrededor del –0,8%, lejos todavía de la meta del Banco Central (3%) que trasladó para 2027 el regreso a esos valores esperados.

“La inflación continúa condicionada por precios internacionales y un precio del dólar que se mantienen bajos, lo que reduce el costo de los bienes importados. Este entorno abre espacio para que la política monetaria siga ajustándose gradualmente, favoreciendo condiciones financieras más predecibles para hogares y empresas en 2026”, agregó Moya.

En términos de actividad económica, se prevé que el PIB mantenga un crecimiento cercano al 4% durante 2025 y 2026, impulsado principalmente por el sector exportador.