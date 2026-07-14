16% de pasajeros del tren viaja sin pagar: Incofer alerta por millonarias pérdidas

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) lanzó una advertencia sobre el impacto que tiene la evasión del pago del pasaje en la operación del servicio ferroviario.

Según datos de la institución, el 16% de los usuarios del tren viaja sin cancelar la tarifa. El Incofer señala que esta práctica pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Las consecuencias también se reflejan en las finanzas: Durante 2025, la institución estima que la evasión generó pérdidas superiores a ₡342 millones, lo que representa un promedio de ₡28,5 millones por mes.

Para dimensionar el impacto, ese mismo año el Incofer registró ingresos por más de ₡2.146 millones por concepto del cobro de tarifas en los servicios ferroviarios de la Gran Área Metropolitana.

Las mayores pérdidas por evasión se concentraron en la ruta Cartago-San José, con ₡151 millones, seguida por Heredia-San José, con ₡116 millones.

También se reportaron pérdidas de ₡37,6 millones en el recorrido Pavas-Curridabat, ₡22,7 millones entre Alajuela y Heredia y ₡15,7 millones en la ruta Belén-San José.

Aunque más de la mitad de los pasajeros ya utiliza el sistema de pago electrónico, implementado en 2021, el Incofer hace un llamado a cancelar la tarifa correspondiente y recuerda que estos recursos permiten financiar la operación, el mantenimiento y la continuidad de un servicio que diariamente moviliza a miles de personas en la Gran Área Metropolitana.

En una publicación difundida en sus redes sociales, la institución reiteró el mensaje dirigido a los usuarios: