150 centros educativos cerraron en últimos 10 años por baja en matrícula, según ministro

La última década trajo consigo una importante reducción en la matrícula en las escuelas y colegios públicos, como consecuencia de cambios demográficos que experimenta Costa Rica.

Esta situación, a su vez, conllevó el cierre de 150 centros educativos a nivel nacional, de acuerdo con el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

"Hay menos hijos y, por tanto, menos estudiantes en los centros educativos, lo cual nos ha hecho pasar de 1,1 millones de estudiantes, al último corte que da cuenta de menos de 1 millón de estudiantes. Y eso explica por qué hemos cerrado cerca de 10 centros educativos en promedio por año, cerca de 150 a lo largo de los últimos 10 años", puntualizó el jerarca en entrevista con Teletica.com.

Valga indicar que, a nivel nacional, existen 4.575 casas de enseñanza (entendidas como infraestructuras, no como ofertas de aprendizaje), de manera que los centros cerrados equivalen al 3,3%.

Del total de escuelas y colegios, más de una tercera parte corresponde a centros unidocentes, que generalmente cuentan con entre 1 y 10 estudiantes, lo que los hace propensos a cierres.





Sánchez recordó que, por años, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ha proyectado una caída en la tasa de natalidad, pero incluso esas estimaciones se han quedado cortas.

De esta manera, el Ministerio de Educación Pública (MEP) registró una reducción en la matrícula, al pasar de 1,1 millones de estudiantes en 2021 a 946.000 en 2025.

"Entonces vamos a ese ritmo. Tiene que ver con ese tema poblacional, que tenemos menos estudiantes desde preescolar, primaria y está afectando secundaria. Y esto nos ha obligado a nosotros a hacer grandes cambios en el tema presupuestario, planificación y demás", agregó el jerarca.

Esa data fue posible obtenerla a partir de recientes censos que ha hecho la cartera con la plataforma SABER, un software que aspira a digitalizar expedientes de cada miembro de la comunidad estudiantil y docente, así como de toda la infraestructura, programas sociales y demás.

Actualmente, esta herramienta cuenta con módulos que permiten, por ejemplo, introducir la cédula y conocer dónde estudia, qué notas obtuvo y el apoyo que ha recibido de parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El titular enfatizó que, frente a disminuciones tan considerables en la matrícula, se vuelve de gran relevancia la posibilidad de efectuar los censos constantemente para tomar decisiones en tiempo real. Antes, esas mediciones se hacían en papel y los resultados del mismo llegaban muy tarde.





Otras ventajas

La entrevista de Leonardo Sánchez con este medio tuvo lugar el 18 de diciembre anterior. Ese día, el ministro dejó entrever una medida que iba a anunciar hasta dos meses después.

Se trata de la disminución en el tamaño de los grupos en preescolar, primaria y secundaria. La determinación es bien recibida tanto por sindicatos como por la academia, aunque persiste algún grado de expectativa porque todavía no se conocen los alcances de este cambio, pues aún no se publica la resolución respectiva.

El jerarca hizo ver que la baja en la matrícula y su consecuente cierre de centros educativos también puso sobre la mesa algunas oportunidades.

"Usted ve que nosotros no estamos despidiendo personas. Las estamos redistribuyendo y haciendo más personalizado el aprendizaje. Donde antes un docente atendía 30 estudiantes, ahora tiene 15. No estamos despidiendo. Donde antes faltaban estudiantes de preescolar, ahora hay más estudiantes de preescolar. "Y eso es un tema importante porque algo que se le había criticado hace muchos años al sistema educativo era el hacinamiento. Es decir, muchos estudiantes en un aula con un docente. Ahora eso, por un tema de inercia demográfica, por un tema de contratación de personal, ha ido disminuyendo considerablemente y toda la evidencia científica lo que dice es que entre menos estudiantes por aula exista, hay mayor proceso de aprendizaje y mediación pedagógica", indicó el titular.

Pero también, a través de un convenio suscrito hace un año entre el Ministerio de Educación y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la plataforma SABER pudo interconectarse con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Esta comunicación entre plataformas permitirá reportar, en tiempo real, si un alumno beneficiario de una beca o ayuda dejó el sistema educativo, ya sea porque desertó o porque culminó sus estudios. Además, habilitará que la cartera conozca la condición socioeconómica de sus estudiantes, para poder mejorar la distribución de becas de transporte, comedores y otros apoyos educativos.





