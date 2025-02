Tres talentos destacan y avanzan a segunda ronda de audiciones de ‘Nace una Estrella’

Este martes, tres aspirantes a participar en Nace una Estrella (NUE) lograron avanzar de forma directa a la segunda ronda de audiciones, en busca de un cupo en la sétima temporada del formato de Televisora de Costa Rica.

Para Heizel Alfaro, tecnóloga en alimentos y cantante en eventos, este logro representa un sueño cumplido.

“Desde niña, siempre quise estar en el programa. Me agarró por sorpresa, porque cuando uno ve que Édgar (Silva) sale, es porque trae buenas noticias. Este es un programa de mucho aprendizaje y me gustaría formar parte de él para disfrutar de todo el proceso”, comentó la artista de 23 años, oriunda de San Ramón, Alajuela.

Alfaro no es nueva en competencias, pues en 2022 ganó “Selena Tica”, un concurso del programa De Boca en Boca. Además, en 2023 llegó hasta la segunda ronda de NUE.

Por otra parte, desde Nueva Jersey, Estados Unidos, el talento de José Ignacio Alfaro, conocido como “Jia”, cautivó a los jueces, quienes elogiaron su capacidad para hacer suyas las canciones que interpretó.

El artista de 34 años, hijo de padres costarricenses y residente en el país desde hace seis meses, comenzó su audición con Violencia, de Los Hicsos, una canción que dedicó a los migrantes en Estados Unidos. Luego, interpretó Somebody to Love, de Queen, un tema que considera especial.

Por último, Andrés Zamora, de 27 años, obtuvo el pase directo tras interpretar Dream On, de Aerosmith, y su canción original: Conocerte.

"Significa mucho. Muchas personas creen en mí. Por mucho tiempo pensé que la música no me iba a generar nada, pero luego me dije: ‘¿por qué no hacerlo?’", compartió el cantante, quien lleva más de 12 años de carrera y se ha presentado como solista en distintos escenarios.