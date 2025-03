“Encontré a mi hermanita rezando para que yo entrara a NUE”, cuenta Sofía Castro

A sus 13 años, Sofía Castro ha comenzado a brillar en el mundo del canto al convertirse en una de las participantes seleccionadas para la sétima temporada de Nació una Estrella (NUE), en la categoría de niños.

Oriunda de Santa Ana, esta talentosa niña no solo ama la música pop, sino que toca el piano de manera autodidacta. Además de su pasión por la música, también sueña con convertirse en abogada en el futuro, aunque dice que si pudiera dedicarse a ser cantante y mantenerse con su pasión por la música, lo haría.



Sofía relató a Teletica.com la emoción de haber recibido la noticia de su selección mientras celebraba el cumpleaños de su abuelito en la playa. Lo que más la conmovió no fue solo haber pasado la audición, sino el apoyo incondicional de su familia y seres queridos.



Sobre sus primeras audiciones, confesó que la primera fue la más desafiante por los nervios, mientras que en la segunda, en la que interpretó Parte de él, de La Sirenita, sintió más confianza.

​"Todo el mundo me decía: 'Sofía, créetela'. Y en esa audición me dije a mí misma: 'Voy a pasar, lo voy a lograr'", compartió emocionada.

El apoyo de su familia ha sido fundamental. Vive con sus padres y su hermana menor, y su papá, quien también cantaba en su juventud, ha sido una gran influencia en su camino musical.

​"Cuando mi papá era pequeño, quería ser cantante, pero no tuvo el apoyo necesario. Por eso, siempre ha sido muy fuerte con la idea de que si este es mi sueño, él me va a ayudar a cumplirlo", explicó.

También destacó el gesto de su hermanita, quien rezó por ella antes de su segunda audición.



​"Mi hermanita está muy pequeña. Entiende poco de lo que pasa, pero me apoya incondicionalmente. Ahora, luego de la segunda audición, la encontré rezando para que yo entrara a NUE", confesó.

En cuanto a sus compañeros de colegio, recordó que en su infancia sufrió bullying y nunca tuvo muchos amigos, pero en el último año su círculo social creció y ha recibido gran apoyo de quienes la rodean.



Con gran entusiasmo, Castro se prepara para su primera presentación en el programa. Su sueño es interpretar Never Enough, de The Greatest Showman, un tema que ha sido un reto personal desde que vio la película.

​"Cuando la escuché, dije: 'Esa es mi canción y un día la voy a cantar en un escenario'. Ahora estoy aquí y quiero hacerlo realidad", aseguró.

En esta nueva etapa, ha encontrado una gran conexión con sus compañeros del programa, en especial con Maxi y Santi, con quienes formó un rápido vínculo. Incluso le han puesto el cariñoso apodo de “La sirenita” tras su interpretación en la audición.



Con el talento, la pasión y el apoyo que la rodea, Sofía Castro está lista para demostrar su potencial y seguir luchando por sus sueños.



Siga el desempeño de #SOFIANUE a través de las redes sociales de NUE y todos los domingos a las 7 p. m., a partir del próximo 6 de abril, por la señal de Teletica.com, Canal 7 y la app TDMAX.