Inersia celebra 15 años del disco ‘Colapso’ junto a sus amigos de la escena hardcore

La banda de hardcore, Inersia, celebra 15 años de haber lanzado su disco Colapso con un concierto muy especial.

La primera edición del San José Takeover incluirá grupos del género, que van desde los más nuevos hasta el regreso de una banda legendaria.

“San José Takeover es un recordatorio de que el hardcore sigue latente y fuerte. Queremos que sea una plataforma para conciertos en vivo de bandas independientes en el género”, explicó el cantante de Inersia, Esteban Cañas.

Junto a su grupo, el próximo 22 de noviembre, en el Starview, estará tocando El Oponente, que vuelve a los escenarios tras muchos años de silencio.

Además, Living End presentará su nuevo EP, titulado Perish. También tendrán tiempo en escena Plagas, Cisma, Crosswords y Trampa.

Los detalles, a continuación.