Wilder Eusse sobre denuncias: “Son cosas normales que se gritan en un estadio”

Nota redactada por: Argenis Picado

Tras la denuncia de Jafet Soto por insultos en las gradas del estadio Edgardo Baltodano Briceño, el presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse, se refirió sobre la situación que se suscitó el domingo en el duelo entre aurinegros y florenses.

“Me dijeron que fue lo normal que se grita en un estadio a gente del equipo rival, pero mientras no se metan con temas personales o familiares, es normal que pasen”, indicó el jerarca.

Durante el duelo, Soto denunció los actos al comisario de la Unafut, Fernando Quesada, y al réferi Keylor Herrera, árbitro central del compromiso. Desde la escuadra guanacasteca también iniciaron una investigación acerca del tema.

“Debemos ser rivales solo en el campo y trabajar juntos por el bien del fútbol. Desde ayer pedí una investigación a la junta administrativa, y creo que entre hoy o mañana estará listo”, añadió Eusse.

El presidente y técnico del Herediano también dejó en el aire la posibilidad de solicitar una investigación ante otras entidades, pues en sus 32 años de carrera -como jugador y técnico- dijo que nunca había vivido una situación similar.