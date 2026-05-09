"No se va, no se va": Así le cantan a Saturnino Cardozo en Liberia

"No se va, no se va": Así despidieron los aficionados del Municipal Liberia al técnico paraguayo José Satunino Cardozo, previo a la semifinal de este domingo frente a Saprissa.

Saturnino podría estar en la órbita de Liga Deportiva Alajuelense para suplir a Óscar Ramírez en el banquillo rojinegro.

A Cardozo se le termina contrato con los liberianos y ellos quieren que renueve con el club debido al destacado trabajo que ha tenido.

Tanto Cardozo como el resto del plantel recibieron el cariño de la afición liberiana este sábado minutos antes de que enrumbarse a San José para la concentración.

"Más de 130 aficionados liberianos se dieron cita en las afueras del Estadio Edgardo Baltodano Briceño para despedir al plantel comandado por José Saturnino Cardozo al son de una cimarrona y gritos de 'Liberia, Liberia'.

"Además, un grupo de 25 autos realizaron caravana hasta el sector de El Salto de Liberia para despedir con honores a nuestro equipo mayor", informó el departamento de prensa de la institución.

Liberia visita a La Cueva este domingo a las 4 p. m. La serie frente a Saprissa está igualada 1-1.