¿Se ha acercado la Liga a Saturnino Cardozo? Esto respondió su agente
Óscar Ramírez termina contrato este semestre, al igual que Cardozo en Liberia.
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, termina contrato al finalizar el campeonato. En el club han sido enfáticos en que se esperarán a ver qué sucede al final de temporada y qué quiere hacer El Macho, por su trayectoria, lo que ha ganado, su experiencia y por lo que significa para el club.
En el fútbol de Costa Rica hay otro técnico que finaliza su vínculo contractual y es nada más y nada menos que el paraguayo Saturnino Cardozo, quien ha conducido a Liberia al éxito clasificando al club dos veces a semifinales.
Cardozo se ha cotizado de buena manera por su estilo de juego ofensivo y ganador, por lo que ha levantado interés de otros equipos tanto en el país como afuera de nuestras fronteras.
En entrevista con Luis García, agente de Saturnino Cardozo, Teletica.com le realizó dos consultas puntuales:
—¿Óscar Ramírez también termina contrato con Alajuelense: Hubo algún acercamiento con la Liga o alguien preguntó por él?
También el profe (Óscar) Ramírez es un gran entrenador; el profe Cardozo termina contrato, pero bueno... hemos estado en pláticas muy contundentes y avanzadas con Liberia para una posible renovación. Sí es verdad que hay algunos equipos en el ámbito nacional de Costa Rica que lo quieren, también en el ámbito internacional, ya sea en México, en Paraguay, también en Centroamérica, en otro país, pero bueno, el profe está enfocado en lo que realmente se ha dado cuenta a toda la gente, que ha sido con buenos resultados.
Está muy enfocado, que es seguir trabajando con Liberia, seguir trabajando con el equipo para llegar a la clasificación, que ya se hizo, a una posible clasificación a Concacaf y a unas finales de los torneos de Liga, después de este torneo de Clausura, entonces es importante esperar un poquito.
La verdad sí hay un interés de Liberia por tratar de renovarlo, obviamente, pues está llegando a una cantidad y a unos acuerdos necesarios que se tienen que hacer por parte de Liberia, por parte del profe, pero bueno... así
—¿De Alajuelense han volteado a mirar un poquito a Saturnino, ha existido algún guiño, o por lo menos una eventual consulta de cómo está el tema?
No, te lo digo honestamente, no ha habido una oferta formal, yo desconocía que el profe Ramírez se quede sin contrato, no ha habido una oferta formal de ningún equipo de los grandes, insisto, o sea, si hay interés, de repente preguntaron qué pasó aquí, qué pasó allá, pero una oferta formal no ha habido.
El futuro
Solo el futuro dirá si Ramírez continúa o no en Alajuelense o si Cardozo se mantiene o no en Liberia.
El pasado domingo, en la previa del clásico nacional, Marco Vásquez, gerente general de la Liga, fue enfático en que la intención es que el Macho Ramírez continúe ligado al club, aunque aún hay que esperar para saber con certeza qué sucederá.
"Lo que espero que esté diciendo Óscar Ramírez es que quiere continuar con nosotros, a veces uno se cansa, verdad... esto es una industria de mucha exigencia, presión. Es absolutamente normal que una persona se sienta con cansancio, pero si usted me pregunta, yo esperaría que Óscar tome la decisión de continuar por mucho tiempo en este proyecto tan lindo que tenemos incluso con un nuevo estadio", comentó Vásquez en Teletica Deportes Radio.
Al ser consultado sobre si hay alguna fecha para sentarse a conversar a Ramírez sobre el tema, Vásquez indicó que será hasta el final de la temporada.
"Llegará el momento como todos los momentos que se presentan para que él (Ramírez) decida que quiere hacer a futuro, para que la institución decida qué quiere hacer a futuro, pero ahora no", concluyó.
¿Se ha acercado la Liga a Saturnino Cardozo? Esto respondió su agente Óscar Ramírez termina contrato este semestre, al igual que Cardozo en Liberia. Más detalles en Teletica.com. 💻♬ sonido original - Teletica.com