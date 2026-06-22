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Mundial 2026

Ya son tres las selecciones eliminadas del Mundial

Los tres equipos firmaron dos derrotas en sus primeras presentaciones.

Brasil vs. Haití. AFP
Brasil vs. Haití. AFP
Por Daniel Jiménez 22 de junio de 2026, 9:29 AM

El Mundial inició y con ello el sueño de 48 países con su selección; sin embargo, en tan solo dos fechas ya varias quedaron sin chance de seguir con vida en un torneo que clasificará incluso a ocho mejores terceros lugares.

Se trata de Haití, Turquía y Túnez. De las tres la mayor decepción es la turca. A ver... Haití más bien hizo mucho con clasificar (dejó afuera a Costa Rica), y Túnez estaba en un grupo con Países Bajos y Japón.

Los turcos poseen su generación dorada con el jugador del Real Madrid Arda Güler a la cabeza. Forman parte del Grupo D y perdió 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, extécnico de La Sele.

Antes de regresar a casa, Turquía debe afrontar el compromiso contra Estados Unidos.

Los otros casos

Haití integra el Grupo C y registró derrotas por 1-0 ante Escocia en su debut y 3-0 frente a Brasil. Aún tiene pendiente el encuentro contra Marruecos, pero ya no cuenta con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, para Túnez la Copa del Mundo ha sido catastrófica. Perdieron goleados 5-1 contra Suecia, despidieron al técnico Sabri Lamouchi y contrataron a Hervé Renard, pero no también cayeron goleados 4-0 frente a Japón. Ya solo les queda el juego contra Países Bajos.mundial2026

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