Ya son tres las selecciones eliminadas del Mundial

El Mundial inició y con ello el sueño de 48 países con su selección; sin embargo, en tan solo dos fechas ya varias quedaron sin chance de seguir con vida en un torneo que clasificará incluso a ocho mejores terceros lugares.

Se trata de Haití, Turquía y Túnez. De las tres la mayor decepción es la turca. A ver... Haití más bien hizo mucho con clasificar (dejó afuera a Costa Rica), y Túnez estaba en un grupo con Países Bajos y Japón.

Los turcos poseen su generación dorada con el jugador del Real Madrid Arda Güler a la cabeza. Forman parte del Grupo D y perdió 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, extécnico de La Sele.

Antes de regresar a casa, Turquía debe afrontar el compromiso contra Estados Unidos.

Los otros casos

Haití integra el Grupo C y registró derrotas por 1-0 ante Escocia en su debut y 3-0 frente a Brasil. Aún tiene pendiente el encuentro contra Marruecos, pero ya no cuenta con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, para Túnez la Copa del Mundo ha sido catastrófica. Perdieron goleados 5-1 contra Suecia, despidieron al técnico Sabri Lamouchi y contrataron a Hervé Renard, pero no también cayeron goleados 4-0 frente a Japón. Ya solo les queda el juego contra Países Bajos.