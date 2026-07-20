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"Han ganado el Mundial para toda España", les dice el rey a los jugadores de La Roja
La copa está en España: Reciben a los campeones del mundo como héroes
Vea aquí cómo celebraron la segunda estrella de La Roja en Madrid
Los españoles viven un día de puro festejo.
Más de un millón de personas inundaron las calles de Madrid este lunes para ver a los jugadores de la selección de España en su recorrido en autocar descubierto para celebrar su título del domingo en el Mundial, indicó la delegación del Gobierno en la capital a la AFP.
"Se estima más de un millón de aficionados en las calles de Madrid", abarrotadas de seguidores con banderas de España y camisetas de La Roja, señaló la fuente.
🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
OH, FERRAN— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
España entera se vuelve loca con EL TIBURÓN #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/xPHRi61URW
⭐️⭐️ Las estrellas brillan juntas#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/7ctEpwrqx1— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
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🇪🇸 ¡Banderas en alto para recibir a @saikobeibe!#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/WWMphuUo5n— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
"Se merecen que estemos aquí apoyándoles también y devolviéndoles un poco el cariño que ellos nos transmiten en los partidos, la fuerza que ponen", afirmó a la AFP Pablo Perello, un empleado de un banco de 33 años que acudió para poder ver "de cerca de los jugadores".
Tras haber sido recibidos por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados avenidas de Madrid, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.
Algunos jugadores iban con el torso desnudo, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros, como la estrella Lamine Yamal y Nico Williams vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público.
Dos millones de personas se echaron a las calles para ver y vitorear a los jugadores, según estimaciones de la delegación del Gobierno en Madrid.
El recorrido culminó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente electrizante.
Los jugadores fueron llamados al escenario uno por uno, luciendo camisetas con el lema "Campeones 2026", mientras los asistentes enloquecían.
"¡Hemos ganado la copa del mundo! ¿Y cuántas copas del mundo tenemos? ¡Dos!", exclamó el capitán del equipo y mejor futbolista del Mundial Rodri Hernández.
"Gracias, España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro", señaló el seleccionador Luis de la Fuente, que como hace dos años en el festejo de la Eurocopa entonó una canción de Julio Iglesias en el escenario.
Fue uno de los momentos musicales de una velada con actuaciones de Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana, esa última con su emblemático tema "Superestrella", mientras que la cantante colombiana Shakira, ataviada con una camiseta de España, envió un mensaje en vídeo.
"Me dicen que soy el talismán de España, pero España me da suerte a mí. Tenemos un vínculo inquebrantable", dijo la cantante colombiana, que el domingo actuó en el entretiempo de la final con su ominipresente "Dai, Dai".
Júbilo y delirio
Ferran Torres, autor del único tanto de la final, se resistió a dar un pequeño discurso en el escenario pero durante la recepción en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, sí que lo hizo. "Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños (...) y hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles".
"Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", les había dicho el rey en el palacio de la Zarzuela, donde acudieron con el trofeo dorado poco después de haber aterrizado en Madrid desde Estados Unidos.
El paso del autobús con los jugadores provocó escenas de júbilo y delirio, en medio de un concierto de bocinas, gritos de alegría y miles de banderas amarillas y rojas agitadas con orgullo.
Mientras muchas personas saludaban desde los balcones, mientras que miles de personas en las calles esperaron con paciencia por horas bajo un intenso calor veraniego.
"Estoy muy contento por la segunda estrella" conseguida por España, "muy alegre", aseveró Héctor Mollar, un estudiante de 14 años, quien afirmó haber podido ver a Ferran, Lamine y Mikel Merino al paso de la caravana.
Es "muy diferente" vivir un día como hoy a que te lo cuenten, señaló Héctor, en referencia a que por su familia conocía del triunfo de La Roja en 2010.
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Video: Campeones del mundo comienzan su gira triunfal por Madrid
Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, fueron recibidos por el rey, primera parada de su gira triunfal de este lunes por Madrid, en cuyas calles los recibirán como héroes miles de hinchas.
La Plaza de Cibeles, abarrotada de aficionados, espera la llegada de la selección española 🇪🇸🙌https://t.co/VAZM7vkqCx pic.twitter.com/vEti3Ms0Jc— 20minutos.es (@20m) July 20, 2026
"Han ganado el Mundial para toda España", les dice el rey a los jugadores de La Roja
El rey de España, Felipe VI, agradeció el lunes a los jugadores de La Roja por haberse proclamado campeones del mundo, al considerar que su triunfo ha sido el de todo un país, en una recepción en su honor en el Palacio de la Zarzuela.
"Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", les dijo el jefe de Estado, antes de que los jugadores de la selección española, que el domingo derrotaron a Argentina, recorran las calles de Madrid donde ya los esperan miles de hinchas.
"Habéis sido (...) solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía. Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España", agregó el monarca, que asistió a la final el domingo en el MetLife Stadium.
Acompañado por la reina y sus dos hijas enfundadas en camisetas de la selección, entre ellas la heredera al trono Leonor, el rey recibió a los campeones en su residencia.
Fue la primera parada del apretado programa de La Roja, que luego será recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los jugadores saldrán después a recorrer en un autobús descapotado varias avenidas de Madrid, ya repletas de espectadores.
La copa está en España: Reciben a los campeones del mundo como héroes
Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, llegaron este lunes a Madrid, donde recorrerán calles repletas de fanáticos que los recibirán como héroes.
El primero en salir del avión de Iberia que los trajo de Estados Unidos al aeropuerto de Madrid/Barajas, donde aterrizaron, fue el capitán del equipo y mejor futbolista del certamen Rodri Hernández, con el trofeo dorado de la Copa del Mundo en la mano.
Detrás de él y del seleccionador Luis de la Fuente, descendieron los restantes jugadores, entre ellos la estrella Lamine Yamal y el goleador de la final, Ferran Torres, para subirse a unos autobuses con carteles en sus laterales que leían "Enhorabuena campeones".
Tras ser recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, iniciarán un desfile por las calles de Madrid a bordo de un autobús de dos pisos.
Recorrerán grandes avenidas de la capital española hasta llegar a la plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento de Madrid, en torno a las 19H00 locales, donde tendrá lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente que se anuncia electrizante.
Se espera que alrededor de un millón de personas inunden las calles para ver a sus ídolos, según estimó el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien precisó que más de 2.000 policías y 400 agentes de la Guardia Civil estarán a cargo de la seguridad.
"Una celebración se merece"
Algunos aficionados, radiantes pese a la corta noche, planean celebrar este lunes, como Bruno González del Yerro, un hombre de 32 años que trabaja en finanzas y que afirma a la AFP que habrá que "celebrarlo de alguna manera", ya que "esto solo ocurre cada cuatro años y España llevaba como catorce años sin ganarlo. ¡Por lo menos una celebración se merece!".
Tras una larga noche de fiesta, Tomás Hernanz, un estudiante de bachillerato de 18 años, lleva la bandera roja y amarilla de España anudada sobre los hombros. Su plan es "pasar todo el día por Madrid" y disfrutar de "un sentimiento que queremos vivir ahora y no nos vamos a arrepentir".
"Estaré preparado para recibir a nuestros campeones", dice José Márquez, un militar de 37 años que intenta como puede disimular el cansancio: "A las 2 me acosté así que vengo con un poquito de sueño, pero merece la pena".
En cuanto sonó el pitazo final, ya entrada la noche del domingo, España entera estalló de alegría tras este título, celebrado en una noche de júbilo. Una velada, sin embargo, ensombrecida por la muerte de un adolescente de 13 años en la provincia de Salamanca (oeste) al derrumbarse una fuente a la que se había subido con otras personas.
Fiel a su estilo
Con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abucheado cuando saltó al césped acompañado por el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación, la Roja derrotó a Argentina con un solitario gol de Torres en el minuto 106.
La Roja se mantuvo fiel a su estilo, marcando la superioridad desde la posesión de la pelota y con una defensa de hierro que no permitió a Argentina un disparo a puerta hasta que la campeona de América ya estaba por detrás en el marcador.
La superioridad de la Roja en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).
El premio al máximo goleador fue para el francés Kylian Mbappé, con 10 (Lionel Messi se quedó en ocho), quien además se convirtió en el anotador histórico de los Mundiales, con 22 tantos.
Pese a la derrota, los argentinos también salieron a festejar, con miles de personas en el Obelisco de Buenos Aires y un mensaje: "¡Gracias igual!".