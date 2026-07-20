"Han ganado el Mundial para toda España", les dice el rey a los jugadores de La Roja

El rey de España, Felipe VI, agradeció el lunes a los jugadores de La Roja por haberse proclamado campeones del mundo, al considerar que su triunfo ha sido el de todo un país, en una recepción en su honor en el Palacio de la Zarzuela.

"Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", les dijo el jefe de Estado, antes de que los jugadores de la selección española, que el domingo derrotaron a Argentina, recorran las calles de Madrid donde ya los esperan miles de hinchas.



"Habéis sido (...) solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía. Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España", agregó el monarca, que asistió a la final el domingo en el MetLife Stadium.

Acompañado por la reina y sus dos hijas enfundadas en camisetas de la selección, entre ellas la heredera al trono Leonor, el rey recibió a los campeones en su residencia.

Fue la primera parada del apretado programa de La Roja, que luego será recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Los jugadores saldrán después a recorrer en un autobús descapotado varias avenidas de Madrid, ya repletas de espectadores.