Teletica estrena “Camino al Mundial”, el espacio que prepara a la afición rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

A partir de este lunes 2 de marzo, la emoción mundialista comienza cada mañana en la radio.

Teletica anuncia el estreno de “Camino al Mundial”, un nuevo espacio que se transmitirá por la frecuencia 91.5 FM de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:55 a.m., y que acompañará a la audiencia en la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio de 2026.

“Camino al Mundial” será un punto de encuentro diario para los aficionados al fútbol, ofreciendo información, análisis, historia y entretenimiento en torno a la máxima cita del balompié internacional.

El programa contará con diversas secciones diseñadas para vivir el Mundial desde múltiples perspectivas. Destacan:

El camino de los 48 clasificados.

Un recorrido por cada una de las 48 selecciones clasificadas: su proceso rumbo al Mundial, sus principales figuras y su historial en Copas del Mundo.

El Recuerdo Mundialista.

Momentos inolvidables que marcaron la historia de los mundiales y permanecen en la memoria colectiva.

La Figura Mundialista.

Jugadores y personajes que dejaron una huella especial en la historia de las Copas del Mundo.

Noticias de la Copa del Mundo.

Actualidad, información de última hora y seguimiento permanente a todo lo relacionado con el Mundial 2026.

Las Sedes del Mundial.

Semblanzas y detalles de cada una de las ciudades anfitrionas del torneo.

El programa contará con un equipo rotativo de presentadores como Christian Sandoval, Adrián García, Melissa Alvarado, Gaby Jiménez, Juan Carlos Solano y Adrián Méndez, entre otros.

“Camino al Mundial” forma parte de la amplia oferta mundialista de Teletica, que incluirá una propuesta multiplataforma para que la audiencia viva el Mundial 2026 a su manera, con contenidos en radio, televisión y entornos digitales.

Con este estreno, Teletica reafirma su compromiso de acompañar a la afición costarricense en cada paso hacia la gran fiesta del fútbol mundial.



