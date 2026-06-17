"¿Sentían nostalgia de mí?": Neymar vuelve a entrenar con Brasil en el Mundial 2026

Morristown, Estados Unidos | "¿Sentían nostalgia de mí?", gritó entre risas Neymar a la prensa este miércoles, en su primer entrenamiento junto a sus compañeros de la selección de Brasil en el Mundial 2026, tras varias semanas lesionado.

Neymar, en proceso de recuperación de una lesión muscular en la pantorrilla derecha, fue recibido con un pasillo por el resto de los jugadores del equipo dirigido por Carlo Ancelotti en el complejo de entrenamientos de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey.

El atacante compartió un momento de actividades suaves en el campo junto a sus compañeros.

Sin embargo, el momento de su debut en su cuarta Copa del Mundo sigue siendo una incógnita.

La Canarinha enfrentará el viernes a Haití por la segunda fecha del Grupo C.

El exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain, de 34 años, se perdió el sábado pasado el estreno de Brasil ante Marruecos, un empate 1-1 en East Rutherford, Nueva Jersey.

Máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 tantos, el astro disputó su último partido con su club, el Santos, a mediados de mayo.

No juega con el Scratch desde 2023.

El martes, Neymar realizó sus primeros entrenamientos sobre el césped con el Brasil de Ancelotti, en sesiones de trabajo al margen del grupo.



