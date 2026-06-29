Seis selecciones se despidieron del Mundial sin sumar puntos

El paso de 32 a 48 selecciones en la Copa del Mundo ha sido un tema de debate. Finalizada la primera ronda, queda la oportunidad de analizar qué hicieron los 16 combinados adicionales que viajaron este año a América del Norte.

Lo primero que salta a la vista es que, de las 16 selecciones ubicadas entre la casilla 32 y la 48, seis se quedaron sin puntuar.

Se trata de Panamá, Jordania, Haití, Uzbekistán, Túnez e Irak, con el añadido de que los canaleros ni siquiera anotaron un gol.

Cuatro equipos solo sumaron un empate: Chequia, Nueva Zelanda, Catar y Curazao.

Uruguay y Arabia Saudita finalizaron con dos puntos, mientras que Irán, Corea del Sur, Turquía y Escocia alcanzaron la marca de tres.

Tras la maratón de partidos de la fase de grupos, José Mourinho se mostró escéptico con el nuevo formato.

"En algunos partidos, desconecto a los diez minutos. La Copa del Mundo es lo mejor de lo mejor. Entiendo que para ciertos países sea increíble participar, pero marcadores como 7-1 o 5-1 en un Mundial no son posibles. Yo empezaré de verdad a mirar a partir de los partidos de eliminación directa", declaró el técnico portugués en el pódcast Beast Mode On.

A modo de ejemplo, hace cuatro años, en Catar, solo dos combinados se marcharon sin puntos, lo cual es un reflejo de que el aumento de participantes bajó el nivel de los participantes.

"Esto forma parte de una estrategia global de la FIFA destinada a reforzar la universalidad del fútbol. No se trata únicamente de una elección deportiva, sino también de una palanca de desarrollo y de influencia a escala mundial. Más partidos significa también más derechos de televisión y más ingresos comerciales", analizó Vincent Chaudel, fundador del Observatorio del Sport Business, en declaraciones a Brut.

Quienes cuestionan este formato, sin embargo, podrían enfrentarse a un cambio aún mayor en el futuro, ya que Gianni Infantino mantiene sobre la mesa la posibilidad de impulsar un Mundial con 64 selecciones.



