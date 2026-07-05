Pausas de hidratación conservan ritmo normal de partidos del Mundial, revela estudio de la UNA

Las pausas de hidratación han sido muy comentadas debido a que el juego se detiene durante tres minutos y durante las transmisiones deportivas se utiliza publicidad, pero: ﻿¿Cuánto cambian el desarrollo del partido?﻿

Las pausas de hidratación no invierten el control del partido ni modifica la dinámica del juego, según un análisis de 18 variables en 72 partidos de la fase de grupos del Mundial.

El estudio fue realizado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y Deporte (Cidisad) de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi) de la Universidad Nacional (UNA), que fue coordinado por Daniel Rojas Valverde, investigador en evaluación de fatiga y recuperación en el deporte.

La única excepción fue un leve aumento de faltas tras la pausa del segundo tiempo, efecto que los propios investigadores atribuyen al desgaste natural del cierre del partido y no a dicha pausa.

La UNA se alió con investigadores de España y Chile, quienes analizaron las estadísticas oficiales de 72 partidos de fase de grupos de la cita mundialista con la participación de 49 selecciones y más de 1.150 observaciones de los equipos.

"El estudio comparó el comportamiento de cada equipo, cinco minutos antes y cinco minutos después de cada pausa, así como durante los períodos completos previos y posteriores a esta, tanto en el primero como en el segundo tiempo", explicó Rojas.

Rojas detalló que indicadores como pases, tiros totales, remates a puerta, centros y tiros de esquina se mantuvieron estables tanto en el primero como en el segundo tiempo. El mismo comportamiento se observó al comparar los cinco minutos previos y posteriores a la pausa, así como durante todo el período analizado.



El equipo investigador también analizó si la interrupción variaba el control del partido, pero los resultados evidenciaron que ocurre en pocas ocasiones: en cuatro de cada cinco partidos analizados, el equipo que dominaba la posesión antes de la pausa mantuvo esa ventaja después de la reanudación.

