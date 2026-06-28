Mundial 2026: Centroamérica y el Caribe vuelven a despedirse en la fase de grupos

East Rutherford, Estados Unidos | Las selecciones de Centroamérica y el Caribe sumaron apenas un empate en el Mundial 2026, un nuevo fracaso para una región que no logra que uno de sus equipos supere la fase de grupos desde 2014.

Ni Panamá, Haití ni Curazao consiguieron ganar alguno de sus partidos en Norteamérica y quedaron eliminados de forma prematura, con un balance de ocho derrotas, un empate, tres goles a favor y 21 en contra en nueve encuentros.

Solo Curazao, debutante en una Copa del Mundo, logró rescatar un sorpresivo empate sin goles frente a Ecuador.

Los equipos centroamericanos y caribeños "todavía no están preparados, no tienen la capacidad de poder aspirar a una siguiente fase" en un Mundial, señaló a la AFP el exinternacional panameño Víctor René Mendieta.

La estructura del fútbol en la región "es totalmente débil" y la formación de jugadores "no está al nivel de la élite en Europa, Asia o África", por lo que "van a seguir sufriendo", salvo "algún tipo de sorpresa", añadió.

En casi un siglo de Mundiales, de Centroamérica únicamente Costa Rica, con seis participaciones, ha logrado superar la fase de grupos.

Lo consiguió en Italia 1990 y, especialmente, en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Italia, Inglaterra y Grecia.

Sin embargo, no superó la primera fase en Rusia 2018 ni en Catar 2022, mientras que en esta edición ni siquiera logró clasificarse.

Honduras, con tres participaciones, y Panamá y El Salvador, con dos cada uno, siempre fueron eliminados en la fase de grupos.

El Salvador mantiene el récord de la mayor goleada recibida en una Copa del Mundo: 10-1 frente a Hungría en España 1982.

En el Caribe, solo Cuba alcanzó los cuartos de final, en Francia 1938, cuando el torneo se disputaba con un formato de eliminación directa y sin fase de grupos.

Posteriormente, Jamaica, Trinidad y Tobago y Haití tampoco lograron superar la primera ronda.

Panamá, otra vez sin puntos

Panamá tardó casi 90 años en clasificarse por primera vez a un Mundial, en Rusia 2018, donde terminó última sin sumar puntos. Desde entonces mostró una importante evolución, con subcampeonatos en la Copa Oro 2023 y en la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025.

Llegó a Norteamérica con la intención de hacer historia. Sin embargo, la lesión de Adalberto Carrasquilla y la falta de contundencia ofensiva condenaron al equipo, que fue el único incapaz de marcar un gol en toda la fase de grupos.

Los dirigidos por Thomas Christiansen realizaron buenas presentaciones frente a Ghana y la Croacia de Luka Modric, aunque perdieron ambos encuentros por la mínima. Luego cayeron 2-0 ante Inglaterra y finalizaron en el último lugar del Grupo L.

"Panamá vino a este Mundial a competir y Panamá compitió (...) tal vez hemos tenido poca fortuna, porque con el rendimiento que ha tenido merecía algo más", declaró a la AFP el exinternacional panameño Julio Dely Valdés.

Haití, pese a todas las dificultades

Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, afrontó toda la eliminatoria mundialista disputando sus partidos como local en Curazao debido a la grave crisis que atraviesa el país.

Además, gran parte de sus aficionados no pudo viajar por las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Pocos días antes del debut, la FIFA también obligó a modificar el diseño de su camiseta por incluir una escena de guerra relacionada con la independencia haitiana.

La selección caribeña perdió ante Escocia (1-0), Brasil (3-0) y Marruecos (4-2), repitiendo la historia de Alemania 1974, cuando también cayó en sus tres encuentros.

"Hemos conseguido que durante algunos días se hablara de Haití en términos positivos y elogiosos, pero cuando tienes a Brasil y a Marruecos en el grupo resulta complicado", afirmó Migné.

Curazao deja la mejor imagen

Cuando Livano Comenencia empató de forma transitoria frente a Alemania, el seleccionador Dick Advocaat rompió en llanto, al igual que muchos de los poco más de 180.000 habitantes del país más pequeño que ha disputado un Mundial.

La alegría duró poco y Alemania terminó imponiéndose por 7-1.

En el siguiente partido, Curazao consiguió un histórico empate frente a Ecuador gracias a la sobresaliente actuación del guardameta Eloy Room, quien igualó el récord de atajadas en un partido de la Copa del Mundo.

Finalmente, los caribeños perdieron 2-0 frente a Costa de Marfil y concluyeron en el último lugar del Grupo E.

"El equipo se ha superado a sí mismo contra verdaderas potencias mundiales (...) hay que intentar aprovecharlo para seguir mejorando y ver si podemos encontrar todavía más jugadores que quieran jugar por Curazao", afirmó.



