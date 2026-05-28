Migrantes temen que el Mundial 2026 facilite redadas migratorias en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos | La primera participación de Haití en una Copa del Mundo desde 1974 llena de orgullo a Emile, un haitiano residente en Ohio. Sin embargo, teme asistir a apoyar a su selección debido a la política migratoria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Cantar el himno nacional de mi país en un estadio, frente a todo el mundo, es un momento histórico que nadie querría perderse”, declaró a la AFP este camionero de unos 40 años, quien prefirió no revelar su apellido.

“Pero, al mismo tiempo, lo pienso dos veces. No quiero que el ICE me detenga”, añadió, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de arrestar y deportar a ciudadanos extranjeros indocumentados.

“Mi abogado me aconsejó no viajar en avión para evitar ser interceptado en el aeropuerto”, comentó.

Las preocupaciones de Emile son compartidas por numerosos integrantes de la comunidad migrante, quienes han observado de cerca los operativos del ICE, cuyos agentes, encapuchados y fuertemente armados, suelen utilizar métodos considerados agresivos en distintas ciudades de Estados Unidos.

El punto máximo de indignación contra el ICE ocurrió en enero, cuando agentes migratorios mataron a tiros a dos manifestantes estadounidenses en Minneapolis.

“Ahora la gente está muy atenta a lo que están haciendo las autoridades y ya no se siente segura”, declaró a la AFP Monica Sarmiento, integrante de la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes.

“Tienen miedo. Hemos observado tácticas muy agresivas por parte del ICE, dirigidas no solo contra las comunidades indocumentadas, sino también contra personas que cuentan con un estatus de protección”.

Sarmiento señaló que “el 70% de las personas arrestadas, detenidas y deportadas carecen de antecedentes penales”.

“Muchos de ellos llevan décadas viviendo aquí y pagando impuestos”, agregó, al denunciar la existencia de “un clima de temor y hostilidad en todo el país; una situación que no se limita a la Copa del Mundo, sino que se vive día tras día”.

Comunidad haitiana inquieta

De los 104 partidos del Mundial 2026, 78 se disputarán en Estados Unidos, país coorganizador del torneo junto con Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La posibilidad de que el ICE intensifique sus operaciones durante los partidos en territorio estadounidense ha generado inquietud en la comunidad hispana del país, que representa cerca del 20% de la población y se concentra principalmente en California, Texas y Florida.

Su presencia es especialmente significativa en ciudades como Miami, Los Ángeles, Dallas y Nueva York, todas sedes del Mundial.

La comunidad haitiana —unas 850.000 personas en 2024, concentradas principalmente en Miami y Nueva York— también se encuentra bajo presión por la intención de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio del que dependen personas como Emile.

Ese estatus impide su deportación hacia Haití, uno de los países más pobres del mundo y afectado por la inestabilidad política, la crisis económica y la violencia de las pandillas.

“Graves violaciones de derechos”

Los temores aumentaron tras reportes de organizaciones como Human Rights Watch, que citó el caso de un solicitante de asilo detenido por el ICE y deportado luego de asistir a la final del Mundial de Clubes el año pasado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos temen que el ICE centre su atención en turistas extranjeros que se encuentren cerca de los estadios o en las Fan Zones, donde se congregarán miles de aficionados.

Más de 120 organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos —entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU)— emitieron en abril una “advertencia de viaje” sobre el “riesgo de sufrir graves violaciones de derechos” para aficionados, jugadores, periodistas y visitantes.

Según los firmantes, quienes viajen a Estados Unidos podrían enfrentar el riesgo de que se les niegue la entrada, ser detenidos, encarcelados o deportados, además de sufrir perfilamientos raciales o “trato cruel, inhumano o degradante”.

El ICE, una de las agencias que integran el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), participa desde hace años en los dispositivos de seguridad de grandes eventos deportivos, incluido el Super Bowl.

“Los visitantes internacionales que ingresen legalmente a Estados Unidos para asistir al Mundial no tienen nada de qué preocuparse”, declaró a la AFP un portavoz del DHS.

“Lo que convierte a una persona en objetivo de las autoridades migratorias es encontrarse o no en Estados Unidos de manera ilegal”.

Por su parte, la FIFA respondió a una consulta de la AFP afirmando que “está comprometida con el respeto de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esfuerza por promover la protección de dichos derechos”.