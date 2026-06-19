Lula bromea con que Neymar hace "teletrabajo" en el Mundial 2026

Rio de Janeiro, Brasil | El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeó este viernes al afirmar que Neymar hace "teletrabajo" en el Mundial 2026, donde todavía no ha disputado ningún partido mientras continúa recuperándose de una lesión.

"¿Neymar? Ni está jugando", dijo Lula durante un acto en Belo Horizonte, cuando un niño mencionó al exdelantero del Paris Saint-Germain y el Barcelona.

"Ayer vi algo, que Neymar es el primer convocado en teletrabajo del mundo. Vi eso en internet", agregó el mandatario brasileño.

Neymar apoyó al expresidente Jair Bolsonaro en su campaña por la reelección frente a Lula en 2022. El exmandatario se encuentra actualmente en prisión por golpismo.

Por su parte, el futbolista de 34 años está descartado para el partido de este viernes ante Haití, en Filadelfia. El delantero permaneció en la base de la selección brasileña en Nueva Jersey.

En el debut del pentacampeón mundial, el pasado 13 de junio frente a Marruecos (1-1), Neymar no apareció en la planilla, aunque siguió el encuentro junto a sus compañeros desde el banquillo.

El máximo goleador histórico de la Seleção, con 79 anotaciones, se entrenó el miércoles por primera vez sobre el césped junto al resto del plantel, luego de sufrir hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha mientras jugaba con el Santos.

"Ney" no viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Lula ya había bromeado el miércoles sobre el Mundial al afirmar que pensaba "contratar" al ídolo argentino Lionel Messi para reforzar a la Canarinha.



