Las estrellas de Inglaterra que no jugarán ante Costa Rica

Repasar los nombres que forman parte de la selección de Inglaterra deja en claro por qué los ingleses llegan al Mundial 2026 como uno de los favoritos al título.

Este grupo se medirá con Costa Rica este miércoles a las 2 p. m., en un fogueo de alto nivel para el combinado dirigido por Fernando Batista.

Thomas Tuchel tuvo de dónde escoger al presentar su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, y quienes no están convocados tienen tanto renombre como los que sí viajaron a Estados Unidos.

Encabeza la lista de ausentes Phil Foden. Con 49 participaciones en la selección absoluta de Inglaterra, la estrella del Manchester City ha sido un habitual en las convocatorias desde 2020.

Otro nombre de peso es el del estelar futbolista del Chelsea, Cole Palmer. El mediocampista de 24 años es la principal figura de su equipo y forma parte de la selección inglesa desde 2023.

Morgan Gibbs-White es otro atacante que no entró en los planes de Tuchel. Excompañero de Keylor Navas en el Nottingham Forest, ha sido parte de las selecciones inglesas en todas las categorías.

En la parte baja del campo destaca la ausencia de Trent Alexander-Arnold, quien, pese a una temporada de altibajos con el Real Madrid, sigue siendo considerado uno de los mejores laterales del mundo.

Adam Wharton, del Crystal Palace y seguido de cerca por varios grandes de la Premier League, también verá la Copa del Mundo desde casa, al igual que Harry Maguire, el veterano zaguero del Manchester United.



