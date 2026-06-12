La velocidad de Corea del Sur se impone a la táctica fija de los checos

La velocidad de los coreanos fue mayor que la táctica fija de los checos en Guadalajara.

Corea del Sur derrotó 2-1 a Chequia en un emocionante segundo partido de la Copa del Mundo 2026.

Con transiciones rápidas y acertados cambios de juego, Corea encontró la fórmula para hacer daño, aunque de camino tuvo momentos de vértigo con el constante juego aéreo de los europeos que los pusieron en problemas en más de una ocasión.

El primer tanto del juego cayó como sorpresa para los coreanos, pues cuando más tenían la pelota sufrieron el primer golpe obra de Ladislav Krejčí, quien de cabeza aprovechó un “centro” de saque de banda para abrir el marcador al minuto 59.

Sin embargo, In-Beom Hwang logró la igualada al 67’ con limpio corte y una definición por encima del guardameta para el 1-1.

Chequia volvió a ponerse arriba con otro cabezazo por intermedio de Souček, pero el VAR le anuló la anotación por fuera de juego.

Casi sin pestañear, los coreanos contraatacaron con todo y en una rápida acción Oh Hyeon-Gyu puso el definitivo 2-1 al 80’.

Con el resultado, México y Corea del Sur toman la cima del grupo A, ambos con tres puntos, pero los aztecas cuentan con un mejor gol a su favor y se ubican en la primera posición.

Ambas selecciones se medirán el próximo jueves 18 de junio.



