Honduras golea a Haití y saca ventaja en el liderato

La Selección de Honduras goleó 3-0 a Haití en casa y mantuvo el liderato del Grupo C de la eliminatoria mundialista.

Roberto Rivas (18'), Anthony Lozano (26') y Romell Quioto (40') marcaron para la H.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda terminaron una fecha más defendiendo su liderato, lo que le daría el pase directo a la Copa del Mundo 2026.

Aún faltan dos partidos, el primero contra Nicaragua en suelo pinolero y el segundo en el Estadio Nacional de Costa Rica, el 13 y 18 de noviembre, respectivamente.

Hay que recordar que la eliminatoria de Concacaf da tres boletos directos al Mundial para los líderes de cada uno de los tres grupos. Además, también se otorga dos cupos al repechaje para los dos mejores segundos lugares.