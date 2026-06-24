¿Harry Kane fue hechizado? Un brujo ghanés asegura que le echó una maldición para que no marcara

Inglaterra empató sin goles ante Ghana en un partido que benefició a ambos, pues los deja a un paso de clasificar a la siguiente ronda.

De ahí que la importancia del partido fuera alta, sobre todo para Ghana, quien buscaba su boleto por encima de Croacia, el otro rival del grupo.

Pero parte del éxito de que los ingleses no marcaran es el hecho de que su goleador Harry Kane se fuera en blanco.

Kane, quien marcó un doblete ante Croacia el otro día, era la principal carta de gol para los británicos, por lo que Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos curanderos más famosos del país africano, aseguró que le hizo una “maldición” para frenar al ariete del Bayern Munich.

Según las declaraciones recogidas por el Daily Star hace un par de días, el brujo aseguró que estaba utilizando sus poderes para frenar al máximo goleador inglés en su partido de este martes.

“Estoy trabajando en Harry Kane. He demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo", mencionó.

Eso sí, explicó que no le deseaba ninguna lesión ni nada por el estilo.

"No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana", declaró.

Parece que la acción le trajo réditos, pues Kane ni Inglaterra se marcharon sin marcar en una gran presentación defensiva que incluyó grandes tapadas del guardameta ghanés.

Nana Kwaku Bonsam aseguró, según diario AS, que esta misma maldición la utilizó en el Mundial de Brasil 2014 contra Cristiano Ronaldo y que le provocó una lesión de rodilla.

Sin embargo, CR7 terminó marcando el gol del triunfo de los portugueses en aquella cita mundialista.

Maldición o no, lo cierto es que con el empate tanto Inglaterra como Ghana tienen todo para avanzar a los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.



