Inglaterra y Ghana empatan en un duelo lleno de fricción

Un 0-0 lleno de fricción, de garra y con muchas emociones, aunque el marcador no se moviera.

Inglaterra igualó sin goles ante Ghana en el segundo duelo del grupo L del Mundial 2026 y, pese a que no hubo un ganador, prácticamente ambos estarán en los emparejamientos de dieciseisavos de final.

Las fortalezas individuales ocasionaron que los ingleses lo intentaran en más ocasiones, pero el palo, así como el portero Benjamin Asare, le negaron la apertura del marcador.

En los últimos minutos, incluso los ghaneses sacaron una pelota en la línea de gol.

Ghana tuvo más precauciones, pero aun así llegó a meter miedo en el arco británico.

Este resultado deja a ambas selecciones con cuatro puntos a la espera de lo que suceda entre Croacia y Panamá más tarde.

Inglaterra ahora se medirá a Panamá en la última fecha y podría definir el liderato del grupo; mientras que Ghana tendrá que medirse ante Croacia.



