Estas son las primeras selecciones eliminadas del Mundial

El Mundial más inclusivo de la historia ya tiene a sus primeras selecciones eliminadas, apenas al inicio de la segunda fecha de la fase de grupos.

Se trata de Haití y Turquía. Ambos casos son distintos. La clasificación de los haitianos a la Copa del Mundo representó una sorpresa; la participación de los turcos, una completa decepción.

Haití integra el Grupo C y registró derrotas por 1-0 ante Escocia en su debut y 3-0 frente a Brasil. Aún tiene pendiente el encuentro contra Marruecos, pero ya no cuenta con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Turquía forma parte del Grupo D y perdió 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, extécnico de la Selección de Costa Rica. Todavía debe afrontar el compromiso contra Estados Unidos, pero la generación dorada turca se despedirá del torneo.