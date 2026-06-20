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Mundial 2026

Estas son las primeras selecciones eliminadas del Mundial

48 selecciones entraron en competencia, pero ya hay dos que se quedaron sin opciones de seguir con vida a falta de una fecha para terminar la fase de grupos.

Ambiente Mundial 2026/Crédito: Andrey Solano
Ambiente Mundial 2026/Crédito: Andrey Solano
Por Daniel Jiménez 20 de junio de 2026, 8:23 AM

El Mundial más inclusivo de la historia ya tiene a sus primeras selecciones eliminadas, apenas al inicio de la segunda fecha de la fase de grupos.

Se trata de Haití y Turquía. Ambos casos son distintos. La clasificación de los haitianos a la Copa del Mundo representó una sorpresa; la participación de los turcos, una completa decepción.

Haití integra el Grupo C y registró derrotas por 1-0 ante Escocia en su debut y 3-0 frente a Brasil. Aún tiene pendiente el encuentro contra Marruecos, pero ya no cuenta con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Turquía forma parte del Grupo D y perdió 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, extécnico de la Selección de Costa Rica. Todavía debe afrontar el compromiso contra Estados Unidos, pero la generación dorada turca se despedirá del torneo.

La siguiente ronda de la cita mundialista se disputará del 28 de junio al 4 de julio. Avanzarán los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros puestos.

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