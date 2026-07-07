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España le dice adiós a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Mundial 2026

Estados Unidos le dice adiós a su Mundial tras perder por goleada contra Bélgica

En la previa se habló mucho de la sanción que la FIFA le quitó a Folarin Balogun, pero en el campo no marcó diferencia.

Estados Unidos vs. Bélgica. AFP
Estados Unidos vs. Bélgica. AFP
Por Daniel Jiménez 6 de julio de 2026, 20:02 PM

La Selección de Estados Unidos bajó el telón de su participación en el Mundial 2026 tras perder por goleada 1-4 frente a Bélgica.

Charles De Ketelaere (9' y 33') y Hans Vanaken (57') y Romelu Lukaku (90+4') marcaron para los belgas, que se meten dentro de los ocho mejores equipos del torneo.

Por parte de la Selección de las Barras y las Estrellas marcó Malik Tillman (31').

Durante la previa de este compromiso se habló mucho de la sanción que la FIFA le quitó al atacante estadounidense Folarin Balogun, pero en el campo no marcó diferencia.

Ahora, la Selección de Bélgica se medirá a España este viernes a la 1 p. m. en los cuartos de final.  

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Lunes 06/07/2026 03:04 p. m.

España le dice adiós a la Portugal de Cristiano Ronaldo

España dio un paso a los cuartos de final y despidió a Portugal y a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026.

Los españoles encontraron el gol de la victoria al minuto 90, cuando Mikel Merino encontró un resquicio en la zaga lusa para vencer a Diogo Costa.

En un partido con pocas opciones, muy táctico y cerrado, los españoles fueron mejores, especialmente durante la segunda parte, ya que obligaron a los portugueses a resguardarse en su propia media cancha.

Merino, quien ingresó al minuto 84, no dudó y remató con la fuerza que no tuvieron los otros futbolistas que pisaron el área rival.

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