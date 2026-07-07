Estados Unidos le dice adiós a su Mundial tras perder por goleada contra Bélgica

La Selección de Estados Unidos bajó el telón de su participación en el Mundial 2026 tras perder por goleada 1-4 frente a Bélgica.

Charles De Ketelaere (9' y 33') y Hans Vanaken (57') y Romelu Lukaku (90+4') marcaron para los belgas, que se meten dentro de los ocho mejores equipos del torneo.



Por parte de la Selección de las Barras y las Estrellas marcó Malik Tillman (31').

Durante la previa de este compromiso se habló mucho de la sanción que la FIFA le quitó al atacante estadounidense Folarin Balogun, pero en el campo no marcó diferencia.

Ahora, la Selección de Bélgica se medirá a España este viernes a la 1 p. m. en los cuartos de final.