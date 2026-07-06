España le dice adiós a la Portugal de Cristiano Ronaldo

España dio un paso a los cuartos de final y despidió a Portugal y a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026.

Los españoles encontraron el gol de la victoria al minuto 90, cuando Mikel Merino encontró un resquicio en la zaga lusa para vencer a Diogo Costa.

En un partido con pocas opciones, muy táctico y cerrado, los españoles fueron mejores, especialmente durante la segunda parte, ya que obligaron a los portugueses a resguardarse en su propia media cancha.

Merino, quien ingresó al minuto 84, no dudó y remató con la fuerza que no tuvieron los otros futbolistas que pisaron el área rival.

Para A Seleção fue poco lo que pudo hacer su potente mediocampo, ya que el planteamiento de Luis de la Fuente no cedió y Cristiano Ronaldo tuvo escaso protagonismo en el área defendida por Unai Simón.

Así las cosas, los españoles celebraron dar un paso más hacia la final, mientras que Ronaldo se despide tras seis Mundiales sin lograr conquistar una sola Copa del Mundo.



