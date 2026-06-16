Esperado debut de Tim Payne en Mundial: Nueva Zelanda empata frente a Irán

La jornada mundialista de este jueves terminó con el turno del popular jugador neozelandés Tim Payne en entrar a escena. Payne fue titular y jugó 77 minutos en el empate de Nueva Zelanda 2-2 ante Irán.

Payne se volvió un ícono en redes sociales, luego de que un influencer argentino hiciera una campaña para que ganara seguidores en Instagram; pasó de 4.000 a casi 6 millones.

Cada vez que Payne tocó el balón en el SoFi Stadium fue ovacionado y bueno... es parte de lo que se genera en un Mundial.



Los neozelandeses se pusieron al frente en el marcador, gracias a un tanto de Elijah Just (7') tras un remate en el centro del área pequeña.

Ese gol fue sorpresivo, Irán estaba jugando mejor en el campo y tras la anotación en su contra continuó con su idea de juego basada en la presión al rival.

Eso surtió efecto para la anotación del empate por medio de Ramin Rezaeian (32').

En el complemento, el partido se tornó más de control y casi que el típico encuentro que el que mete gol gana.

Al 54' volvió a aparecer Just para hacerse sentir en redes, luego de una gran acción junto al capitán Chris Wood.

Esa anotación no hizo claudicar a los iraníes, todo lo contrario: siguieron al frente para buscar el empate y lo consiguieron con un jugadon por el sector derecho.

Ramin Rezaeian brindó centró perfecto al área y Mohammad Mohebbi cabeceó a la perfección al 64'.



Con el 2-2, ambas selecciones buscaron los tres puntos, pero al final el empate fue justo para todos.

Ahora, en el Grupo G todas las selecciones están empatadas con un punto: Irán, Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.