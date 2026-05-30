¿Y si hacemos protagonista del Mundial al menos conocido? El fenómeno Tim Payne

El jugador de Nueva Zelanda, Tim Payne, es el jugador sensación del Mundial 2026 sin haber empezado.

¿Por qué se convirtió en fenómeno en redes sociales? El futbolista vivió un crecimiento meteórico en su cuenta de Instagram.

Tenía 4.000 seguidores y luego de una dinámica del influencer Valen Scarsini, ahora tiene casi 3 millones de fans.

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Scarsini publicó un video en el que pedía a la comunidad de redes darle seguir a Payne y hacerlo el jugador más seguido previo a la Copa del Mundo, darle visibilidad por medio del álbum de postales de la cita mundialista y este fenómeno creció en tan solo 24 horas.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?", escribió Scarsini.

El jugador del Wellington Phoenix realizó un video en el que agradecía la dinámica del influencer y vio como su marca personal comenzó a crecer de manera histórica.