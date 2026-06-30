Desde irse la luz en medio penal hasta el doble de Gustavo Alfaro: Los festejos en Paraguay

Paraguay vivió su fiesta con la histórica eliminación en penales ante Alemania, así se puede apreciar en este video de la Alianza Informativa.





Un grupo de personas estaba viendo los dramáticos penales y por si fuera poco se fue la luz antes del último cobro de los paraguayos.

Al final hasta salió un doble del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien también dirigió a Costa Rica.

"Parece que si no sufrimos, no vale", dijo el entrenador en conferencia de prensa tras la tanda de penales.

Ahora, los paraguayos volverán a escena en los octavos de final, donde esperan al vencedor del juego entre Francis y Suecia, selecciones que se enfrentarán este martes a las 3 p. m.



Alfaro y Paraguay jugarán los octavos de final este sábado a las 3 p. m.

