Brasil derrota a Escocia y Haití se queda con las manos vacías ante Marruecos

La tercera fecha del ﻿Grupo C ﻿de la Copa del Mundo dejó un partido muy reñido y un resultado contundente.

La sorpresa la dio Haití, que empujó hasta el límite a Marruecos en Atlanta.

Los caribeños y marroquíes terminaron 4-2 en un juego que tuvo una primera parte de infarto y que definieron los africanos en el complemento.

Para los de la Concacaf anotó en propia puerta el arquero Yassine Bounou al minuto 10 y redobló la faena Wilson Isidor con su diana al 43'. Los goles de Marruecos llegaron por intermedio de Achraf Hakimi e Ismael Saibari al 39' y 45+1', respectivamente. Soufiane Rahimi al 78'' y Gessime Yassine en tiempo de reposición fue el autor del cuarto.

En Miami, Brasil goleó a Escocia por marcador de 3-0.

Un doblete de Vinícius Júnior fue acompañado por el tanto de Matheus Cunha para sellar la goleada.

Esto quiere decir que la verdeamarela terminó en el primer puesto con siete puntos, seguida por Marruecos con la misma cantidad y Escocia con tres, mientras que los haitianos quedaron en cero.

Con esto, quedan clasificados a la ronda de dieciseisavos de final Brasil y los marroquíes, mientras que Escocia mantiene pocas opciones y espera otros resultados para conocer su futuro.



