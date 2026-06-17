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Messi iguala récord de máximo goleador en la historia de Mundiales
Último tango de Lionel Messi inicia con histórico triplete ante Argelia
Lionel Messi celebra con golazo ser el primer futbolista en jugar seis Mundiales
Austria derrota a la debutante Jordania
Austria enfrentará a Argentina este lunes a las 11 a. m., mientras que Jordania a Argelia este lunes a las 9 p. m.
La Selección de Austria derrotó por 3-1 a la debutante Jordania en el último partido de la jornada del Mundial 2026, este martes en Santa Clara, muy cerca de San Francisco.
Los europeos se impusieron con tantos de Romano Schmid (20'), un autogol de Yazan Al-Arab (76') y otro de penal convertido por el veterano Marko Arnautovic (90+12'), mientras que por los jordanos descontó Ali Olwan (50').
Romano Schmid abrió el marcador en el minuto 20 con un potente remate al ángulo del guardameta jordano Yazeed Abulaila, aunque los asiáticos lograron el empate gracias a Ali Olwan.
Austria recuperó la ventaja gracias a un gol en propia puerta del defensa central jordano Yazan Al-Arab, antes de sentenciar el partido en el tiempo añadido con un penal transformado por Marko Arnautovic.
Con esta victoria, Austria iguala a Argentina en lo alto de la clasificación del Grupo J, luego de que la Albiceleste, en el inicio de su intento de reconquistar el título logrado hace cuatro años en Catar, derrotase por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi.
Austria enfrentará a Argentina este lunes a las 11 a. m., mientras que Jordania a Argelia este lunes a las 9 p. m.
Alineaciones:
Austria:
Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (cap) (Kevin Danso 59'), Philipp Mwene (Paul Wanner 59') - Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka 59), Nicolas Seiwald - Romano Schmid (Patrick Wimmer 83'), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic 46'). DT: Ralf Rangnick.
Jordania:
Yazeed Moien Abdulaila - Ehsan Hadad (cap) (Mahmoud Mardi 82'), Abdallah Nasib (Saed Al Rosan 81'), Yazan Al-Arab, Mohammad Majed Jamil Abu Al Nadi (Saleem Obaid 72'), Mohannad Abu Taha - Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Ali Iyad Ali Olwan, Odeh Al Fakhouri (Aly Azaiza 89') - Musa Tamari (Mohammad Ratib Al Aldahod 88'). DT: Jamal Sellami.
Messi iguala récord de máximo goleador en la historia de Mundiales
En una noche para agigantar su leyenda,
Lionel Messi anotó este martes tres tantos en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial en Kansas City, con los que igualó el récord goleador histórico del torneo.
Último tango de Lionel Messi inicia con histórico triplete ante Argelia
El último tango de Lionel Messi en una Copa del Mundo llegó acompañado de buen ritmo, nostalgia y tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia.
Messi fue Messi... Su potente zurda, su capacidad de desequilibrio, su experiencia y su olfato goleador brindaron una nueva exhibición en la élite del fútbol.
Lionel Messi celebra con golazo ser el primer futbolista en jugar seis Mundiales
Lionel Messi, el gran capitán de Argentina, se convirtió este martes en el primer futbolista en jugar partidos de seis ediciones de la Copa del Mundo.
Messi alcanzó este hito con el pitido inicial del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica frente a Argelia, en un estadio de Kansas City con lleno casi total de hinchas albicelestes que ovacionaron a su ídolo desde el calentamiento.
El capitán de la Albiceleste marcó el gol con el que su selección se fue al descanso con la ventaja 1-0 frente a los argelinos. Messi tomó el balón en tres cuartos de cancha y desde fuera del área sorprendió al portero con un potente remate de pierna izquierda.
La actual estrella del Inter Miami, de 38 años, podría ostentar en solitario este récord menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo puede saltar al césped en su sexto Mundial en el debut de Portugal el miércoles.
De su lado el mexicano Guillermo Ochoa, también convocado para una sexta participación mundialista, vio desde el banco el debut del Tri en el partido inaugural del torneo.
Antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, también participaron en cinco ediciones los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafael Márquez y el alemán Lothar Matthäus.
Ganador de ocho Balones de Oro, Messi también llegó este martes a 200 partidos jugados con la casaca argentina, de la que es máximo goleador con 117 dianas.
A ocho días de cumplir 39 años, Messi se ha embarcado en una última aventura mundialista para defender junto a sus compañeros el título logrado en Catar 2022.
Este éxito fue la consagración de la carrera de la exestrella del Barcelona, el jugador más laureado con una cuarentena de títulos entre clubes y selección.
También compensó los enormes sinsabores vividos en la trayectoria mundialista que arrancó con 18 años en 2006, especialmente la final perdida en la prórroga ante Alemania en 2014.