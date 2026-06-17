Austria derrota a la debutante Jordania

La Selección de Austria derrotó por 3-1 a la debutante Jordania en el último partido de la jornada del Mundial 2026, este martes en Santa Clara, muy cerca de San Francisco.



Los europeos se impusieron con tantos de Romano Schmid (20'), un autogol de Yazan Al-Arab (76') y otro de penal convertido por el veterano Marko Arnautovic (90+12'), mientras que por los jordanos descontó Ali Olwan (50').

Romano Schmid abrió el marcador en el minuto 20 con un potente remate al ángulo del guardameta jordano Yazeed Abulaila, aunque los asiáticos lograron el empate gracias a Ali Olwan.



Austria recuperó la ventaja gracias a un gol en propia puerta del defensa central jordano Yazan Al-Arab, antes de sentenciar el partido en el tiempo añadido con un penal transformado por Marko Arnautovic.



Con esta victoria, Austria iguala a Argentina en lo alto de la clasificación del Grupo J, luego de que la Albiceleste, en el inicio de su intento de reconquistar el título logrado hace cuatro años en Catar, derrotase por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi.

Austria enfrentará a Argentina este lunes a las 11 a. m., mientras que Jordania a Argelia este lunes a las 9 p. m.



Alineaciones:

Austria:

Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (cap) (Kevin Danso 59'), Philipp Mwene (Paul Wanner 59') - Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka 59), Nicolas Seiwald - Romano Schmid (Patrick Wimmer 83'), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic 46'). DT: Ralf Rangnick.

Jordania:

Yazeed Moien Abdulaila - Ehsan Hadad (cap) (Mahmoud Mardi 82'), Abdallah Nasib (Saed Al Rosan 81'), Yazan Al-Arab, Mohammad Majed Jamil Abu Al Nadi (Saleem Obaid 72'), Mohannad Abu Taha - Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Ali Iyad Ali Olwan, Odeh Al Fakhouri (Aly Azaiza 89') - Musa Tamari (Mohammad Ratib Al Aldahod 88'). DT: Jamal Sellami.