Último tango de Lionel Messi inicia con histórico triplete ante Argelia

El último tango de Lionel Messi en una Copa del Mundo llegó acompañado de buen ritmo, nostalgia y tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia.

Messi fue Messi... Su potente zurda, su capacidad de desequilibrio, su experiencia y su olfato goleador brindaron una nueva exhibición en la élite del fútbol.

¿Qué más puede hacer Messi? En los libros de historia del fútbol, este miércoles 16 de julio de 2026 quedará marcado como el día durante el cual un futbolista disputó por primera vez seis mundiales y, además, logró igualar la marca del alemán Miroslav Klose como máximo anotador en Copas del Mundo, con 16 tantos.

Desde su ingreso al terreno de juego dejó claras sus intenciones. Marcó tres goles, aunque pudieron ser cuatro debido a la anulación de uno por fuera de juego.

Las anotaciones llegaron al 17', 60' y 75'. La primera representó una obra de arte, producto de un potente remate de zurda desde media distancia. La segunda nació tras un rechazo del guardameta y una definición de pierna derecha. La tercera surgió mediante un disparo rastrero y colocado.

La conducción del encuentro llevó su sello: los tiempos, las acciones y el fútbol. Cada contacto con el balón provocó aplausos en las gradas del estadio de Kansas, suspiros en Argentina y admiración entre los aficionados alrededor del planeta.

El 3-0 pareció sencillo gracias a la influencia de Messi, casi un trámite. Sin embargo, el estreno de un campeón del mundo suele marcar el rumbo de una cita mundialista.

Argentina resolvió el compromiso con la inspiración de su capitán, presente durante 78 minutos. Al encuentro le sobró tiempo; incluso, pudo concluir en el momento de la salida del dorsal 10.