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Inglaterra está en semis: Bellingham acaba con el sueño de Haaland y los vikingos
Argentina peleará por pase a la final tras vencer a Suiza en tiempos extras
Los argentinos continúan la defensa de su corona con un sufrido y peleado Mundial.
Argentina lo hizo de nuevo: sufrió y mucho, con tensión, nervios y fallos, pero también muchísimo corazón. Lionel Messi y compañía están en semifinales del Mundial. Buscarán el pase a la final para revalidar su corona tras superar 3-1 a Suiza en tiempos extras.
El Mundial no ha sido fácil para los actuales campeones del mundo, luego de partidos sufridos ante Cabo Verde (3-2 en tiempos extras), Egipto (3-2 en los instantes finales del partido) y ahora frente a los suizos que necesitó de tiempos extras.
El juego comenzó con sonrisa para la Albiceleste, luego de un gol tempranero de Alexis Mac Allister (10') tras un cobro de Lio Messi de tiro de esquina.
Eso sí, lo que pareció fácil al inicio, poco a poco se tornó un verdadero dolor de cabeza para los campeones del mundo.
El arquero Emiliano "Dibu" Martínez comenzó a ser figura y poco a poco el equipo se echó atrás ante el asedio de los suizos en el complemento.
Fue al 67', cuando un remate dentro del área de Dan Ndoye venció al Dibu y puso el juego 1-1.
Ese empate se comenzó a hacer grande, pero al 72' el árbitro expulsó a Breel Embolo, el mejor jugador suizo en el terreno de juego. Ya tenía amarilla tras una fuerte falta sobre Leandro Paredes y, posteriormente, una simulación lo envió a las regaderas entre lágrimas. No era para menos, aún quedaba mucho partido y todo pintaba que habrían tiempos extras. Y así fue.
En los tiempos extras Argentina buscó el gol, Suiza los penales. Cuando parecía que el hombre de más no pudo ser aprovechado por los sudamericanos ni con Messi en el campo. Todo se definió gracias a un potente remate de media distancia de Julián Álvarez al 112'.
Posteriormente, al 120', Lautaro Martínez concretó el 3-1 definitivo tras un contragolpe letal.
Ahora, Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales este miércoles a la 1 p. m.
Inglaterra está en semis: Bellingham acaba con el sueño de Haaland y los vikingos
El Mundial está bajando su telón y sí… hay nostalgia, tanto que nos gusta el fútbol y este tipo de juegos no se ven a menudo. Noruega e Inglaterra protagonizaron un verdadero partidazo, un duelo de poder a poder, buen despliegue físico y un gran ajedrez desde los banquillos, Jude Bellingham vs. Erling Haaland. Esto fue tremendo.
Los ingleses están en semifinales, luego de vencer 2-1 a los vikingos noruegos que fueron un gran equipo en la Copa del Mundo. Bellingham fue la figura, pero no solo por sus dos goles, su fútbol, su entrega, dio un paso al frente en momentos determinantes e impulsó a su equipo una y otra vez.
El desgaste físico ya comienza a mostrarse en el torneo. El 1-1 en los 90 minutos obligó a los tiempos extras y la tensión se apoderó del juego.
El primer tiempo fue cerrado, pero el juego se abrió a los 36 minutos, luego de un golazo de Andreas Schjelderup. Habrá quienes digan que fue culpa del portero inglés Jordan Pickford, pero la verdad fue una obra de arte. Llegó al área por el sector izquierdo, encaró, dribló, se perfiló y remató directo a la escuadra, se estrelló en el palo y entró.
El 1-0 para los noruegos fue meritorio, luego de la pausa de hidratación adelantaron líneas y fueron a presionar más alto al rival, provocaron fallos en salida de los ingleses y ahí llegó el primer tanto del juego.
Eso sí, los ingleses no se quedaron atrás y buscaron con todo el empate antes de finalizar el primer tiempo y llegó al 45+2’ con un tanto de Jude Bellingham, quien remató al entrar al área pequeña.
En el segundo tiempo le anularon un tanto a los vikingos por falta de Haaland en un tiro de esquina antes de que se cobrara la jugada de táctica fija.
Ya en tiempos extras, Bellingham anotó al 93', al aprovechar un mal rechazo del arquero Ørjan Nyland. Ahí no perdonó el jugador del Real Madrid, quien demostró toda su calidad en este juego.