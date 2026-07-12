Argentina peleará por pase a la final tras vencer a Suiza en tiempos extras

Argentina lo hizo de nuevo: sufrió y mucho, con tensión, nervios y fallos, pero también muchísimo corazón. Lionel Messi y compañía están en semifinales del Mundial. Buscarán el pase a la final para revalidar su corona tras superar 3-1 a Suiza en tiempos extras.

El Mundial no ha sido fácil para los actuales campeones del mundo, luego de partidos sufridos ante Cabo Verde (3-2 en tiempos extras), Egipto (3-2 en los instantes finales del partido) y ahora frente a los suizos que necesitó de tiempos extras.

El juego comenzó con sonrisa para la Albiceleste, luego de un gol tempranero de Alexis Mac Allister (10') tras un cobro de Lio Messi de tiro de esquina.

Eso sí, lo que pareció fácil al inicio, poco a poco se tornó un verdadero dolor de cabeza para los campeones del mundo.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez comenzó a ser figura y poco a poco el equipo se echó atrás ante el asedio de los suizos en el complemento.

Fue al 67', cuando un remate dentro del área de Dan Ndoye venció al Dibu y puso el juego 1-1.

Ese empate se comenzó a hacer grande, pero al 72' el árbitro expulsó a Breel Embolo, el mejor jugador suizo en el terreno de juego. Ya tenía amarilla tras una fuerte falta sobre Leandro Paredes y, posteriormente, una simulación lo envió a las regaderas entre lágrimas. No era para menos, aún quedaba mucho partido y todo pintaba que habrían tiempos extras. Y así fue.

En los tiempos extras Argentina buscó el gol, Suiza los penales. Cuando parecía que el hombre de más no pudo ser aprovechado por los sudamericanos ni con Messi en el campo. Todo se definió gracias a un potente remate de media distancia de Julián Álvarez al 112'.

Posteriormente, al 120', Lautaro Martínez concretó el 3-1 definitivo tras un contragolpe letal.

Ahora, Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales este miércoles a la 1 p. m.

