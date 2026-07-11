Inglaterra está en semis: Bellingham acaba con el sueño de Haaland y los vikingos

El Mundial está bajando su telón y sí… hay nostalgia, tanto que nos gusta el fútbol y este tipo de juegos ﻿no se ven a menudo. Noruega e Inglaterra protagonizaron un verdadero partidazo, un duelo de poder a poder, buen despliegue físico y un gran ajedrez desde los banquillos, Jude Bellingham vs. Erling Haaland. Esto fue tremendo.



Los ingleses están en semifinales, luego de vencer 2-1 a los vikingos noruegos que fueron un gran equipo en la Copa del Mundo. Bellingham fue la figura, pero no solo por sus dos goles, su fútbol, su entrega, dio un paso al frente en momentos determinantes e impulsó a su equipo una y otra vez.

El desgaste físico ya comienza a mostrarse en el torneo. El 1-1 en los 90 minutos obligó a los tiempos extras y la tensión se apoderó del juego.



El primer tiempo fue cerrado, pero el juego se abrió a los 36 minutos, luego de un golazo de Andreas Schjelderup. Habrá quienes digan que fue culpa del portero inglés Jordan Pickford, pero la verdad fue una obra de arte. Llegó al área por el sector izquierdo, encaró, dribló, se perfiló y remató directo a la escuadra, se estrelló en el palo y entró.

El 1-0 para los noruegos fue meritorio, luego de la pausa de hidratación adelantaron líneas y fueron a presionar más alto al rival, provocaron fallos en salida de los ingleses y ahí llegó el primer tanto del juego.



Eso sí, los ingleses no se quedaron atrás y buscaron con todo el empate antes de finalizar el primer tiempo y llegó al 45+2’ con un tanto de Jude Bellingham, quien remató al entrar al área pequeña.



En el segundo tiempo le anularon un tanto a los vikingos por falta de Haaland en un tiro de esquina antes de que se cobrara la jugada de táctica fija.



Ya en tiempos extras, Bellingham anotó al 93', al aprovechar un mal rechazo del arquero Ørjan Nyland. Ahí no perdonó el jugador del Real Madrid, quien demostró toda su calidad en este juego.



Sin duda Noruega será recordado por Haaland, por su gran Mundial y por el festejo del remo que se hizo viral desde el primer momento.

Algo extraño fue la salida de cambio de Haaland al inicio del segundo tiempo extra, cuando Noruega debía ir con todo al ataque, el estratega Ståle Solbakken lo envió al banquillo para que ingresara Jørgen Strand Larsen. Eso sí, se desconoce si fue el propio Haaland quien solicitó el cambio por alguna lesión.



Ahora, Inglaterra espera en semifinales al vencedor del juego entre Argentina y Suiza, que juegan este sábado a las 7 p. m.