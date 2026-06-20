Ahora sí apareció la samba: Brasil llenó de goles a Haití

Al ritmo de samba, con alegría y buen fútbol, la Selección de Brasil triunfó 3-0 ante Haití en el Mundial.

Con goles de Matheus Cunha (23' y 36') y Vinicius Jr. (45+3'), la Canarinha le puso sabor a la Copa del Mundo.

Vini se encargó un poco de colocar el "Jogo Bonito", aunque solo en un par de acciones. Aún se espera mucho de él en esta cita mundialista.

El primer tiempo fue todo de los dirigidos por Carlo Ancelotti, la ventaja pudo ser incluso más amplia.

Ya con el 3-0, en el complemento, los sudamericanos bajaron el ritmo y los haitianos tuvieron lo suyo, Incluso, un cabezazo por poco termina adentro del arco brasileño, pero el portero Allison logró una espectacular tapada.

En esta segunda presentación de los brasileños tampoco jugó Neymar, quien ya está entrenando y podría tener acción en el cierre de la fase de grupos.

Con este resultado, Brasil se coloca como líder del Grupo C con cuatro puntos, seguido de Marruecos con los mismos puntos, pero mejor gol diferencia (+3 frente a +1), Escocia es tercero con tres unidades y Haití está en el fondo sin puntuar.

La próxima fecha será este miércoles a las 4 p. m. ante Escocia, mientras que Marruecos se medirá a Haití, a esa misma hora.