Max Verstappen pone fin a rumores sobre su futuro en Red Bull

El piloto neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, puso fin a semanas de rumores sobre su futuro al confirmar este jueves que seguirá en Red Bull en 2026.



Verstappen, sobre quien se especulaba que podría fichar por la escudería Mercedes, declaró que era el momento de "parar todos los rumores", y lo hizo en el marco del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

"Nunca he dicho nada al respecto porque estaba concentrado en hablar con el equipo sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento", explicó desde el circuito de Hungaroring.



"También sobre ideas futuras para el año que viene. Por eso no tenía realmente nada que añadir, pero creo que es el momento de básicamente parar todos los rumores", sentenció.



"De todas formas, para mí siempre ha estado claro que me quedaba", confesó.