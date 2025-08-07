La adrenalina se apodera de Guanacasteca en el Campeonato Nacional de Rally
La competencia se realizará en Hacienda El Viejo.
La adrenalina se apoderará este sábado de la Hacienda El Viejo, en Guanacasteca, por la Tercera Fecha del Campeonato Nacional de Rally Toyota 2025.
Se trata de ocho tramos cronometrados y más de 110 kilómetros de recorrido.
El cierre de tramos será a las 10 a. m., y la competencia arrancará a las 11 a. m.
La entrada al evento es gratuita, por lo que se espera la afluencia de aficionados a los deportes de motor.
La presentación oficial de los autos y tripulaciones será este viernes de 5 p. m. a 7 p. m. en el Centro de Filadelfia.
“Estamos muy emocionados de llegar a esta tercera fecha en una zona tan especial como Filadelfia en Guanacaste. Esperamos una jornada intensa, segura y emocionante para todos”, comentó Eduardo Corrales, presidente de la Asociación Organizadora de Rallies (AORA).
Resultados
En los resultados de la jornada anterior, Jefrry Castillo y Minor Castillo, en la categoría N4, se alzaron con el primer lugar, en la clase N3, destacaron Albin Sandí y Pablo Fernández, en N2 Sebastián Vargas y Carlos Mora y en Side by Side, el equipo de Adrián García y Esteban Abarca.