Hamilton quiere "empezar un nuevo capítulo" con Ferrari en 2025

23 de febrero de 2024, 10:20 AM

"Tengo la impresión de que es la decisión más difícil que he tenido que tomar, hace 26 años que estoy vinculado a Mercedes. Me han apoyado y hemos vivido juntos una aventura increíble, que ha marcado la historia del deporte y de la cual me siento muy orgulloso", añadió.