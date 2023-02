Este fin de semana arranca la Fórmula 1 y así lucen las escuderías este año

Entre los datos recogidos por las escuderías durante el jueves, viernes y sábado, hay mucho sobre que trabajar. Mencionando el top tres de escuderías, por su parte Ferrari estuvo bien en el tema de confiabilidad de motor, realizaron muchos giros en pista, lo que los mantiene contentos y entusiasmados por todos los datos recopilados, lograron además una vuelta muy rápida, yendo muy bien y avanzando rápido; sin embargo, su ritmo de carrera no parece convencer del todo, presentaron problemas similares al 2022 con la degradación de las llantas traseras, probaron con diferentes configuraciones y suspensiones, pero sigue siendo un punto que tendrán que trabajar más a fondo durante este fin de semana próximo, al parecer la escudería italiana será un buen competidor para este año con su SF-23.

Por su parte, Mercedes ha presentado muchos problemas con configuraciones, aún no han cambiado su diseño principal del año pasado. Tuvieron un fallo con el motor del piloto George Russell y algunos otros altercados, Lewis Hamilton no se muestra muy contento, pues, sabe todo lo que hay por delante, ya que no están al nivel que querían. Le espera mucho trabajo a Mercedes, aunque los últimos días de test sobre vuelta rápido lograron un buen tiempo con las llantas de compuesto más suave.