Diez de las mejores victorias de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton acaba de llevar su récord de victorias en Fórmula 1 a 100 en el Gran Premio de Rusia. Es momento para repasar diez de sus triunfos más destacados, con McLaren a partir de 2007 y Mercedes desde 2013.

-Canadá 2007 (N.1): La primera-

El 10 de junio de 2007 en Montreal nació un campeón. Con 22 años, vigente vencedor de la GP2, Hamilton sube al podio en sus primeras cinco carreras en la élite. Y en la sexta, partiendo desde la 'pole position', se lleva su primer triunfo. "Estoy en otro planeta", celebra. Su otro sueño, "ser campeón del mundo", se le escapará por solo un punto, acabando detrás del finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari).

-Gran Bretaña 2008 (N.7): La primera en casa -

La primera de sus ocho victorias en Silverstone ante su público. Saliendo desde el 4º lugar, aprovecha la lluvia para imponerse con suficiencia. La comunión con el público es total y da comienzo una larga historia de amor. "Es de lejos mi mejor victoria", valora el nacido en Stevenage.

- Alemania 2008 (N.8): A pesar de la estrategia -

"Hubiera preferido una tarde tranquila, en solitario por delante, pero no ha sido así". Tras empezar en la 'pole', el británico debió sobreponerse a los errores estratégicos de su equipo en Hockenheim. Cuando la mayoría de los pilotos de cabeza pararon para abastecerse con la entrada del coche de seguridad, Hamilton lo hizo diez vueltas después. Una estrategia cuestionable que le forzó a brillar, teniendo que adelantar a su compañero Heikki Kovalainen y a los brasileños Felipe Massa (Ferrari) y 'Nelsinho' Piquet (Renault).

- China 2011 (N.15): Destellos -

La temporada 2011, junto a la de 2009, sigue siendo su peor campaña, con un 5º puesto final en el campeonato. Eso no impidió algunos destellos de genio, como en Shanghái al volante de un lento McLaren. Hamilton adelantó al alemán Sebastian Vettel (Red Bull) a cinco vueltas para el final gracias, esta vez sí, a una buena estrategia.

- Estados Unidos 2012 (N.21): Última con McLaren -

"Ser capaz de batir a Red Bull es realmente difícil". La declaración podría ser de 2021 pero se produjo en 2012 y su rival no era el neerlandés Max Verstappen sino Vettel. En la inauguración del circuito de Austin, Hamilton domina a dos campeones del mundo, Vettel y el español Fernando Alonso (Ferrari). Los tres llevaron un sombrero de 'cow boy' en el podio.

- Hungría 2013 (N.22): La primera con Mercedes -

Su decisión de abandonar McLaren por Mercedes a los 28 años fue considerada por muchos muy arriesgada. 2013, un "año de observación", no despeja las dudas. Cuando llega a Hungaroring, Hamilton lleva diez carreras sin ganar, su peor racha. "Realmente no me esperaba ganar. Todas las victorias son lindas, pero es quizás una de las cimas de mi carrera", declara tras su único éxito de 2013.

- Baréin 2014 (N.24): Recital con Rosberg -

"Odio quedar segundo por detrás de Lewis, pero ha sido quizá la carrera más emocionante de mi trayectoria". El alemán Nico Rosberg, compañero de equipo y rival, resumió de esta manera el recital de las dos 'Flechas de Plata'. "Fue increíblemente difícil, muy duro mantener a Nico por detrás, no hacíamos una carrera así desde nuestros inicios en karting", aseguró Hamilton.

- Alemania 2018 (N.66): 14º en la parrilla -

Decimocuarto en la parrilla de salida por un problema con su monoplaza, el británico logra un triunfo "muy improbable". Pero "eso demuestra que siempre hay que creer", festeja luego de su mayor remontada para ganar una carrera. Gracias a este milagroso éxito, con la aparición tardía de la lluvia, Hamilton recupera el liderato del Mundial en detrimento de Vettel (Ferrari), que se salió de la pista ante su público.

- Mónaco 2019 (N.77): Por Niki Lauda -

Niki Lauda llevó a Hamilton a Mercedes. El británico le homenajeó al conquistar el primer GP tras la muerte del triple campeón del mundo austríaco: "Eras una luz que me guió en mi vida", afirmó el inglés después de resistir los ataques de Verstappen.

- Turquía 2020 (N.94): Bajo la lluvia para empatar a 'Schumi' -

En un año puesto patas arriba por la pandemia, Hamilton consiguió su 7º entorchado en Estambul, igualando a Michael Schumacher. Sexto en la línea de salida y con mucha lluvia, emergió del caos para conseguir un triunfo lleno de sangre fría, evitando los trompos y choques.